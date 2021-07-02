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Люди в жаху кидали свої будинки: в Канаді село повністю згоріло в полум'ї лісової пожежі

2 липня 2021, 10:45

Неймовірна і висушуюча спека в канадській провінції Британська Колумбія призвела до того, що Регіон повсюдно заполонили язики полум'я лісових пожеж.

Спека
Потужна лісова пожежа в Канаді / Celeste George via Twitter

Жителів села Літтон (Канада) евакуювали через потужну лісову пожежу, який почався через аномальну спеку в провінції Британська Колумбія. Про це повідомляє телеканал CBS.

За словами керівника населеного пункту Яна Полдермана, він наказав усім жителям покинути населений пункт, оскільки пожежа швидко поширилася на місця, де проживають близько 250 осіб. Пізніше він підписав офіційний наказ про евакуацію.

"Це жахливо. Все село у вогні. Минуло близько 15 хвилин від перших ознак диму до того, як раптово всюди виникла пожежа", — заявив Полдерман.

Він порадив жителям їхати в район Бостон-Бар. Туди відправився і він сам. 30 червня в селі Літтон метеостанція зареєструвала + 49,5 градусів за шкалою Цельсія. Така температура стала рекордною для Канади.

Смертельна спека в Канаді призводить до сотень людських жертв. Тільки в провінції Британська Колумбія за минулий тиждень було зафіксовано 486 раптових смертей, які можуть бути наслідком спеки.

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У неділю, 27 червня, біля популярного турецького курортного міста Мармаріс спалахнули масштабні лісові пожежі - поруч знаходяться туристичні поселення і готелі.

"З невідомих причин в Ічмелері, в районі Мармаріса прибережної провінції, в лісових масивах недалеко від готелів і селищ виникли пожежі", - говорилося в повідомленні місцевих журналістів.

лісові пожежі новини Канади
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