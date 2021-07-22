"Люди злетіли": смерч увірвався на футбольне поле і розігнав футболістів

Смерч на футбольному полі / скріншот

У Болівії футбольний матч був перерваний через потужний смерч.

Як пише Чемпионат.сом футбольний матч перенесли, так як за кілька хвилин до початку зустрічі на полі несподівано з'явився смерч.

Хмара пилу утворилася на одній з половин поля ближче до штрафного майданчика. Футболісти в цей час вітали один одного в центрі поля.

Атмосферний вихор почав рух до середини майданчика, учасники матчу кинулися від нього в різні боки. На відеозаписі видно, як одного з гравців підкинуло і відкинуло убік. Потім хмара пройшла від центру до іншого штрафного майданчика і розчинилася.

Відомо, що найбільша кількість смерчів фіксується на Північноамериканському континенті, особливо в центральних штатах США, менше — в східних штатах США. Також вони зустрічаються і в Південній Америці.

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Смерч - це атмосферний вихор, що виникає в купчасто-дощовій хмарі і поширюється вниз, часто до самої поверхні землі, у вигляді хмарного рукава або хобота діаметром в десятки і сотні метрів.

Як раніше повідомляв Главред, в селищі Усть-Камчатськ Камчатського півострова в Росії 17 липня зафіксували моторошне видовище: величезні чорні хмари комарів накрили населений пункт з першими променями сонця і пронісся смерч з комарів.