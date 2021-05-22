Макрон "бахнув" за Україну після тосту українською

Еммануель Макрон випив за Україну / Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон в одному із закладів підняв келих за відкриття терас після суворого карантину, запровадженого для боротьби з коронавірусом COVID-19.

Президент взяв келих, повернувся до людей, які його оточували, й почув тост українською мовою – "Будьмо!", поділилося Посольство України у Франції на своїй сторінці у Facebook.

Почувши тост українською, французький лідер посміхнувся, підняв келих, сказав – "За Україну!" – і почав пити.

Як Еммануель Макрон пив за Україну – опубліковано відео

Макрон у п'ятницю, 21 березня, у межах поїздки, присвяченої відновленню роботи культурних місць, відвідав місто Невер і там спустошував келих, повідомило агентство Reuters та показало фото.

Президент Франції випив за Україну / Reuters

Глава Франції випив за Україну / Reuters

Нагадаємо, у березні 2020 року розпочалася пандемія коронавірусу. Низка країн світу, у тому числі й Франція, запровадили карантин. У країні вже було кілька хвиль захворюваності, коли хворих ставало більше – карантинні заходи посилювали.

Навесні був сплеск захворюваності, і карантин посилили. На початку травня обмежувальні заходи послабили.

Коронавірус у Франції станом на 22 травня діагностовано у 5,979,369 осіб, померли 108,343 особи, йдеться на сайті Університету Джонса Гопкінса.

Довідка. Франція допомагає Україні завершити конфлікт на Донбасі – є учасником переговорів у нормандському форматі (Київ, Париж, Берлін та Москва).