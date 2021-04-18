Макрон звернувся до Росії через ескалацію на Донбасі

Макрон закликав РФ до миру на Донбасі / УНІАН

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Росію до деескалації ситуації на кордоні з Україною та Донбасі.

"Я думаю, що ця ситуація неприйнятна, і Росія повинна здійснити деескалацію ситуації, це очевидно. Ситуація, що склалася зараз, і рівень напруженості абсолютно контрпродуктивні і неприйнятні", - заявив Макрон в інтерв'ю телеканалу CBS.

При цьому міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що врегулювання напруженої ситуації на українсько-російському кордоні залежить від керівництва РФ.

"Потрібна деескалація. Потрібно, щоб президент Путін подав сигнали зниження напруженості в цьому регіоні", - сказав глава французького МЗС.

За його словами, розгортання російських сил поблизу східного кордону України, на території тимчасово окупованого Росією Криму і в Азовському морі, створило складну ситуацію на українсько-російському кордоні.

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"Все це неприйнятно. Принаймні, тому що існують укладені угоди, які називаються Мінськими угодами. Є дискусійний форум, званий нормандським форматом, в який входять Німеччина, Франція, Україна і Росія і через який намагаємося просунутися. Відомо, яким шляхом треба слідувати",- зазначив Ле Дріан, пише Інтерфакс-Україна.

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