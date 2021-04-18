Макрон звернувся до Росії через ескалацію на Донбасі

Росія повинна провести деескалацію на кордоні з Україною, заявив президент Франції.
Президент Франції Еммануель Макрон закликав Росію до деескалації ситуації на кордоні з Україною та Донбасі.
"Я думаю, що ця ситуація неприйнятна, і Росія повинна здійснити деескалацію ситуації, це очевидно. Ситуація, що склалася зараз, і рівень напруженості абсолютно контрпродуктивні і неприйнятні", - заявив Макрон в інтерв'ю телеканалу CBS.
При цьому міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що врегулювання напруженої ситуації на українсько-російському кордоні залежить від керівництва РФ.
"Потрібна деескалація. Потрібно, щоб президент Путін подав сигнали зниження напруженості в цьому регіоні", - сказав глава французького МЗС.
За його словами, розгортання російських сил поблизу східного кордону України, на території тимчасово окупованого Росією Криму і в Азовському морі, створило складну ситуацію на українсько-російському кордоні.
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"Все це неприйнятно. Принаймні, тому що існують укладені угоди, які називаються Мінськими угодами. Є дискусійний форум, званий нормандським форматом, в який входять Німеччина, Франція, Україна і Росія і через який намагаємося просунутися. Відомо, яким шляхом треба слідувати",- зазначив Ле Дріан, пише Інтерфакс-Україна.
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Переговори Зеленського і Макрона - про що раніше повідомляв Главред:
- Президент України Володимир Зеленський 16 квітня перебував з візитом у Парижі, де провів переговори з главою Французької Республіки Еммануелем Макроном. У дискусії також взяла участь німецький канцлер Ангела Меркель, яка приєдналася до переговорів по відеозв'язку.
- Зеленський сказав, що він також планував провести переговори з президентом РФ Путіним, однак господар Кремля відмовився брати участь у дискусії.
- В ході підсумкового брифінгу президент Зеленський позитивно висловився про можливу зустріч Путіна і Байдена, однак попередив американського і російського лідерів у тому, що якщо вони будуть говорити про Україну без участі Києва, то такі переговори не приведуть до успіху.
- Володимир Зеленський анонсував на 19 квітня проведення переговорів у нормандському форматі на рівні радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії. Радники повинні обговорити перспективи реалізації мирного плану з врегулювання конфлікту в ОРДЛО.