Макрон повідав, як визначать долю членства України в ЄС

Еммануель Макрон висловився про членство України в ЄС / Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з Володимиром Зеленським повідомив про те, що Франція пустить по ЄС декларацію, в якій країни-члени зможуть підписатися на підтримку членства України в Євросоюзі, повідомляє Офіс президента в п'ятницю, 16 квітня.

Також Володимир Зеленський на зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном піднімав тему вступу до НАТО.

"З пані Меркель ми не обговорювали питання членства України в НАТО, тому що наша конференція була у форматі обговорення питання безпеки на сході України, питань Донбасу, виконання домовленостей, які у нас були в грудні 2019 року на нормандській зустрічі. А з паном Макроном ми обговорювали це питання", - заявив Зеленський.

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За його словами, Київ відчуває підтримку Франції в питанні надання плану дій щодо членства в НАТО для України.

"Я б хотів почути конкретику, коли це може бути, але все залежить не лише від Франції... Хоча я вважаю, що Франція відіграє велику роль у вирішенні цього питання", - додав Зеленський.

Він також підкреслив, що запропонував Макрону підписати декларацію про підтримку прагнень України стати членом Європейського Союзу.

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