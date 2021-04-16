Макрон повідав, як визначать долю членства України в ЄС

Володимир Зеленський на зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном піднімав тему вступу до НАТО та ЄС.
Президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з Володимиром Зеленським повідомив про те, що Франція пустить по ЄС декларацію, в якій країни-члени зможуть підписатися на підтримку членства України в Євросоюзі, повідомляє Офіс президента в п'ятницю, 16 квітня.
Також Володимир Зеленський на зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном піднімав тему вступу до НАТО.
"З пані Меркель ми не обговорювали питання членства України в НАТО, тому що наша конференція була у форматі обговорення питання безпеки на сході України, питань Донбасу, виконання домовленостей, які у нас були в грудні 2019 року на нормандській зустрічі. А з паном Макроном ми обговорювали це питання", - заявив Зеленський.
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За його словами, Київ відчуває підтримку Франції в питанні надання плану дій щодо членства в НАТО для України.
"Я б хотів почути конкретику, коли це може бути, але все залежить не лише від Франції... Хоча я вважаю, що Франція відіграє велику роль у вирішенні цього питання", - додав Зеленський.
Він також підкреслив, що запропонував Макрону підписати декларацію про підтримку прагнень України стати членом Європейського Союзу.
Переговори Путіна, Меркель та Макрона - про що раніше писав Главред:
- 30 березня президент РФ Володимир Путін поговорив у форматі відеоконференції з Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном.
- За повідомленням прес-служби Кремля, Путін знову заявляв, що Україна повинна виконувати всі досягнуті на вищому рівні домовленості.
- Також Путін наполягав на прямому діалозі з російськими "представниками" Донецька і Луганська і "врегулюванні правових аспектів особливого статусу Донбасу".
- У той же час у президента Франції Еммануеля Макрона розповіли іншу версію тристоронніх переговорів Путіна, Меркель і Макрона.
- Як повідомила прес-служба французького президента, сторони відзначили, що необхідно, щоб Росія взяла на себе зобов'язання щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
- У прес-службі уряду Німеччини зазначили, що канцлер і президент Франції закликали до проведення переговорів у нормандському форматі по реалізації Мінських домовленостей.