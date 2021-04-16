УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Макрон повідав, як визначать долю членства України в ЄС

16 квітня 2021, 19:03
Прослухати новину
Зупинити

Володимир Зеленський на зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном піднімав тему вступу до НАТО та ЄС.

Еммануель Макрон
Еммануель Макрон висловився про членство України в ЄС / Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з Володимиром Зеленським повідомив про те, що Франція пустить по ЄС декларацію, в якій країни-члени зможуть підписатися на підтримку членства України в Євросоюзі, повідомляє Офіс президента в п'ятницю, 16 квітня.

Також Володимир Зеленський на зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном піднімав тему вступу до НАТО.

"З пані Меркель ми не обговорювали питання членства України в НАТО, тому що наша конференція була у форматі обговорення питання безпеки на сході України, питань Донбасу, виконання домовленостей, які у нас були в грудні 2019 року на нормандській зустрічі. А з паном Макроном ми обговорювали це питання", - заявив Зеленський.

читайте такожУ Парижі стартували переговори Зеленського з Макроном

За його словами, Київ відчуває підтримку Франції в питанні надання плану дій щодо членства в НАТО для України.

"Я б хотів почути конкретику, коли це може бути, але все залежить не лише від Франції... Хоча я вважаю, що Франція відіграє велику роль у вирішенні цього питання", - додав Зеленський.

Він також підкреслив, що запропонував Макрону підписати декларацію про підтримку прагнень України стати членом Європейського Союзу.

Переговори Путіна, Меркель та Макрона - про що раніше писав Главред:

  • 30 березня президент РФ Володимир Путін поговорив у форматі відеоконференції з Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном.
  • За повідомленням прес-служби Кремля, Путін знову заявляв, що Україна повинна виконувати всі досягнуті на вищому рівні домовленості.
  • Також Путін наполягав на прямому діалозі з російськими "представниками" Донецька і Луганська і "врегулюванні правових аспектів особливого статусу Донбасу".
  • У той же час у президента Франції Еммануеля Макрона розповіли іншу версію тристоронніх переговорів Путіна, Меркель і Макрона.
  • Як повідомила прес-служба французького президента, сторони відзначили, що необхідно, щоб Росія взяла на себе зобов'язання щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
  • У прес-службі уряду Німеччини зазначили, що канцлер і президент Франції закликали до проведення переговорів у нормандському форматі по реалізації Мінських домовленостей.
Євросоюз членство в ЄС Еммануель Макрон Офіс президента
Зараз ви переглядаєте новину «Макрон повідав, як визначать долю членства України в ЄС». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Чотири дивні способи, якими ваше тіло попереджає про те, що щось не такЧотири дивні способи, якими ваше тіло попереджає про те, що щось не так Менструація визначає тривалість життя: як дізнатися своюМенструація визначає тривалість життя: як дізнатися свою Шойгу оголосив про відведення військ Росії від кордонів УкраїниШойгу оголосив про відведення військ Росії від кордонів України Телеведуча 1+1 без ліфчика вийшла на сцену в шикарному образіТелеведуча 1+1 без ліфчика вийшла на сцену в шикарному образі У Зеленського висунули РФ гучне звинувачення через перекриття АзоваУ Зеленського висунули РФ гучне звинувачення через перекриття Азова

Останні новини

09:45
Тілль Ліндеман переспівав радянську пісню про війну
09:40
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: прорив та любовні невдачі Відео
09:27
Насіння соняшнику: в чому користь для організму Відео
09:19
Нова партія вакцини AstraZeneca прибула в Україну: кому "світить" щеплення Відео
09:14
У Зеленського прокоментували пропозицію Путіна щодо зустрічі
Реклама
09:06
Дизель по 30 і газ по 20: чим загрожує дефіцит палива в Україні
09:05
Небезпечні симптоми для чоловіків: які сигнали тіла не можна ігнорувати Відео
09:05
В ОП заловили Путіна на важливому застереженні щодо переговорів з "ЛДНР" Відео
09:03
Карантин в Україні можуть продовжити після 30 червня - міністр Відео
08:48
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на завтра: несподіванки і заборона на зміни Відео
08:38
Мовчання недоімператора: чому Путін "забув" про Україну Погляд
08:18
Кількість хворих на коронавірус в Україні перетнула "червону лінію"
07:50
У Держдепі зробили заяву про летальну зброю для України Відео
07:44
Дипломат розкрив плани Путіна щодо зустрічі з Зеленським на Донбасі Відео
07:14
Ведуча 1+1 без ліфчика показала груди на приголомшливих фото
07:09
У Росії заявили про нову "холодну війну" з США Відео
06:56
Росія вирішила вичікувати момент для нападу на Україну Погляд
06:42
Генпрокурор Венедіктова натякнула, що кума Путіна можуть кинути за ґрати Відео
06:30
Виснажливі магнітні бурі з 23 квітня 2021: скільки триватимуть і що робити Відео
06:01
Політолог пояснив, чому небезпечні прямі переговори Зеленського з Путіним Відео
Реклама
05:28
Вчені продукти, які провокують ранню смерть Відео
05:02
Військовий експерт оцінив найгірший сценарій агресії армії РФ проти України Відео
04:25
Дослідники відшукали ще один спосіб продовження життя
03:50
Зеленський готовий їхати у Донецьк або Луганськ на зустріч з Путіним - Кравчук Відео
03:09
Путін приготував для Зеленського пастку з переговорами по Донбасу - експерт Відео
02:15
Ані Лорак засвітила величезні груди в зухвалому вирізі вбрання
00:53
Експерт розповів, хто напоумив Зеленського запросити Путіна на особисту зустріч Відео
00:19
Вчені знайшли два нових шляхи поширення коронавірусу Відео
22 квітня, четвер
23:58
У Білому домі розкрили плани Байдена щодо санкції проти РФ Відео
23:34
На Вербну неділю в Україні різко зміниться погода Відео
23:30
7 непотрібних Windows-програм, які варто видалити прямо зараз
23:24
Як повинна виглядати вагіна: сім типів Відео
23:00
У Канаді заявили про найпотужнішу загрозу для Європи через дії Росії Відео
22:56
Тайський масаж: кому протипоказана процедура Відео
22:48
Тищенко прокоментував скандальне свято для дружини в готелі Відео
22:44
Святкове меню на Лазареву суботу: смачні рецепти Відео
22:41
Лікар назвала найнебезпечніше м'ясо для шашлику Відео
22:36
Чи можна хрустіти суглобами: лікарі дали відповідь Відео
21:58
Ватажки "ЛДНР" після заяви Путіна захотіли зустрітися з Зеленським Відео
21:31
Степанов звернувся до українців через карантин на Великдень Відео
Реклама
21:17
Тай-чи: схуднення та інші переваги для здоров'я Відео
20:59
Збільшує ризик в три рази: ця звичка "допомагає" Альцгеймера Відео
20:58
У Зеленського різко відповіли Лукашенку на звинувачення Відео
20:31
В Україні звинуватили Росію за брехливі заяви про "загальну мобілізацію" Відео
20:25
The Last of Us 2 подорожчала в українському PS Store до 1999 грн Відео
20:19
Експерт пояснив, чому отримати субсидію стало набагато складніше Відео
19:53
З'явилися дата виходу і трейлер фільму "Закляття 3" про одержимість Відео
19:46
Лукашенко "налетів" на Зеленського зі звинуваченнями Відео
19:24
Жириновський пообіцяв мільйони за російський прапор над Києвом Відео
18:46
Путін відповів Зеленському і покликав до Москви Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти