Макрон розповів, як Захід повинен чинити у відносинах з Росією

Еммануель Макрон / Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон стверджує, що міжнародне співтовариство зобов'язане якомога чіткіше позначити "червоні лінії" у відносинах з Російською Федерацією. Про це повідомляє CBS News.

Французький лідер заявив в інтерв'ю, що повністю поділяє бажання президента США Джо Байдена з приводу діалогу з Росією, проте в цьому питанні вкрай важлива чіткість.

"Думаю, тільки санкцій недостатньо, але санкції є частиною пакету. Я віддаю перевагу конструктивному діалогу, однак, щоб вести конструктивний і ефективний діалог, вам потрібна довіра", - сказав Макрон.

Для досягнення надійного ефекту, зазначив президент Франції, потрібно визначити чіткі червоні лінії з Росією. На його думку, міжнародне співтовариство дотримується дуже наївного підходу щодо РФ.

"Вважаю, що те, що сталося кілька років тому, коли в Україну вторглися, це не провал дипломатії, це провал нашої колективної довіри до Росії", ‒ додав Макрон.

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