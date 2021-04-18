Макрон розповів, як Захід повинен чинити у відносинах з Росією

Французький лідер Еммануель Макрон заявив, що зараз міжнародне співтовариство дотримується дуже наївного підходу щодо Російської Федерації.
Президент Франції Еммануель Макрон стверджує, що міжнародне співтовариство зобов'язане якомога чіткіше позначити "червоні лінії" у відносинах з Російською Федерацією. Про це повідомляє CBS News.
Французький лідер заявив в інтерв'ю, що повністю поділяє бажання президента США Джо Байдена з приводу діалогу з Росією, проте в цьому питанні вкрай важлива чіткість.
"Думаю, тільки санкцій недостатньо, але санкції є частиною пакету. Я віддаю перевагу конструктивному діалогу, однак, щоб вести конструктивний і ефективний діалог, вам потрібна довіра", - сказав Макрон.
Для досягнення надійного ефекту, зазначив президент Франції, потрібно визначити чіткі червоні лінії з Росією. На його думку, міжнародне співтовариство дотримується дуже наївного підходу щодо РФ.
"Вважаю, що те, що сталося кілька років тому, коли в Україну вторглися, це не провал дипломатії, це провал нашої колективної довіри до Росії", ‒ додав Макрон.
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Переговори Зеленського і Макрона:
- Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 16 квітня, прибув з візитом до Парижа і провів переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном. До дискусії по відеозв'язку приєдналася і канцлер Німеччини Ангела Меркель.
- Зеленський заявив, що він планував поговорити і з главою РФ Володимиром Путіним. Російський президент, втім, відмовився брати участь у дискусії Зеленського, Меркель і Макрона.
- На підсумковому брифінгу президент Зеленський прокоментував можливу зустріч президента США Джо Байдена з господарем Кремля Володимиром Путіним. Він позитивно оцінив перспективи переговорів, однак уточнив, що якщо дискусія американського і російського лідерів по Україні буде проходити без участі Києва, це не принесе результату.
- Крім того, Зеленський анонсував на 19 квітня проведення переговорів радників лідерів Нормандського формату щодо Донбасу. В рамках дискусії сторони повинні обговорити мирний план з врегулювання військового конфлікту в ОРДЛО.