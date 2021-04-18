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Макрон розповів, як Захід повинен чинити у відносинах з Росією

18 квітня 2021, 08:43

Французький лідер Еммануель Макрон заявив, що зараз міжнародне співтовариство дотримується дуже наївного підходу щодо Російської Федерації.

Еммануель Макрон
Еммануель Макрон / Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон стверджує, що міжнародне співтовариство зобов'язане якомога чіткіше позначити "червоні лінії" у відносинах з Російською Федерацією. Про це повідомляє CBS News.

Французький лідер заявив в інтерв'ю, що повністю поділяє бажання президента США Джо Байдена з приводу діалогу з Росією, проте в цьому питанні вкрай важлива чіткість.

"Думаю, тільки санкцій недостатньо, але санкції є частиною пакету. Я віддаю перевагу конструктивному діалогу, однак, щоб вести конструктивний і ефективний діалог, вам потрібна довіра", - сказав Макрон.

Для досягнення надійного ефекту, зазначив президент Франції, потрібно визначити чіткі червоні лінії з Росією. На його думку, міжнародне співтовариство дотримується дуже наївного підходу щодо РФ.

"Вважаю, що те, що сталося кілька років тому, коли в Україну вторглися, це не провал дипломатії, це провал нашої колективної довіри до Росії", ‒ додав Макрон.

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Переговори Зеленського і Макрона:

  • Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 16 квітня, прибув з візитом до Парижа і провів переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном. До дискусії по відеозв'язку приєдналася і канцлер Німеччини Ангела Меркель.
  • Зеленський заявив, що він планував поговорити і з главою РФ Володимиром Путіним. Російський президент, втім, відмовився брати участь у дискусії Зеленського, Меркель і Макрона.
  • На підсумковому брифінгу президент Зеленський прокоментував можливу зустріч президента США Джо Байдена з господарем Кремля Володимиром Путіним. Він позитивно оцінив перспективи переговорів, однак уточнив, що якщо дискусія американського і російського лідерів по Україні буде проходити без участі Києва, це не принесе результату.
  • Крім того, Зеленський анонсував на 19 квітня проведення переговорів радників лідерів Нормандського формату щодо Донбасу. В рамках дискусії сторони повинні обговорити мирний план з врегулювання військового конфлікту в ОРДЛО.
Еммануель Макрон новини Франції Росія
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