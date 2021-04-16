Макрон "забув" про Росію в заяві щодо конфлікту на Донбасі

Конфлікт на Донбасі має бути врегульовано на базі політичного рішення - Макрон / УНІАН

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що французька держава спільно з Україною і Німеччиною продовжує пошуки шляху врегулювання конфлікту на Донбас. За його словами, політичне рішення є єдиним варіантом вирішення ситуації. При цьому у своїй заяві він не згадав Росію, яка також входить до нормандської четвірки та вважається стороною конфлікту.

Зокрема, у Twitter глави Французької республіки в п'ятницю, 16 квітня, було з'явилися два повідомлення. У першому він подякував Зеленському за візит до Франції і висловив готовність продовжувати діалог. Обидва повідомлення опубліковані в тому числі і українською мовою.

"Давайте і надалі разом підтримувати динаміку, розпочату Україною і Францією", - зазначено в акаунті Макрона.

Також він додав, що Франція, Україна і Німеччина продовжують пошук можливостей вирішення конфлікту на Донбасі. На його думку, військова конфронтація повинна бути врегульована політичним рішенням. Примітно, в повідомленні він не вказав на участь Росії в конфлікті на Донбасі і перемовному процесі.читайте такожУ Путіна зробили нову заяву про війська РФ біля кордонів України

"Щодо ситуації на Донбасі: разом з Україною і Німеччиною ми продовжуємо мобілізувати свої зусилля, і надалі рішуче налаштовані на пошук політичного рішення, що є єдино можливим", - підкреслив Макрон.

Перегомовини Зеленського і Макрона