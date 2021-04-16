Макрон "забув" про Росію в заяві щодо конфлікту на Донбасі

Макрон подякував Зеленському за візит до Франції і закликав до продовження діалогу Парижа і Києва.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що французька держава спільно з Україною і Німеччиною продовжує пошуки шляху врегулювання конфлікту на Донбас. За його словами, політичне рішення є єдиним варіантом вирішення ситуації. При цьому у своїй заяві він не згадав Росію, яка також входить до нормандської четвірки та вважається стороною конфлікту.
Зокрема, у Twitter глави Французької республіки в п'ятницю, 16 квітня, було з'явилися два повідомлення. У першому він подякував Зеленському за візит до Франції і висловив готовність продовжувати діалог. Обидва повідомлення опубліковані в тому числі і українською мовою.
"Давайте і надалі разом підтримувати динаміку, розпочату Україною і Францією", - зазначено в акаунті Макрона.
Також він додав, що Франція, Україна і Німеччина продовжують пошук можливостей вирішення конфлікту на Донбасі. На його думку, військова конфронтація повинна бути врегульована політичним рішенням. Примітно, в повідомленні він не вказав на участь Росії в конфлікті на Донбасі і перемовному процесі.читайте такожУ Путіна зробили нову заяву про війська РФ біля кордонів України
"Щодо ситуації на Донбасі: разом з Україною і Німеччиною ми продовжуємо мобілізувати свої зусилля, і надалі рішуче налаштовані на пошук політичного рішення, що є єдино можливим", - підкреслив Макрон.
Перегомовини Зеленського і Макрона
- Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 16 квітня, прибув з візитом до Парижа і провів перемовини з президентом Франції Еммануелем Макроном. До дискусії відеозв'язком приєдналася і канцлерка Німеччини Ангела Меркель.
- Зеленський заявив, що він планував поговорити і з главою РФ Володимиром Путіним. Російський президент, втім, відмовився брати участь у дискусії Зеленського, Меркель і Макрона.
- На підсумковому брифінгу президент Зеленський прокоментував можливу зустріч президента США Джо Байдена з господарем Кремля Володимиром Путіним. Він позитивно оцінив перспективи перемовин, однак уточнив, що якщо дискусія американського і російського лідерів по Україні проходитиме без участі Києва, це не принесе результату.
- Крім того, Зеленський анонсував на 19 квітня проведення перемовин радників лідерів Нормандського формату щодо Донбасу. У рамках дискусії сторони повинні обговорити мирний план з врегулювання військового конфлікту у ОРДЛО.