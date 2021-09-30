Машину розірвало на дві частини: у жахливій ДТП у Польщі загинули українці

У жахливій ДТП у Польщі загинули українці / expressilustrowany.pl

У Польщі поблизу населеного пункту Жгув, що в Лодзинському воєводстві, ввечері 29 вересня сталася аварія за участю автівки з українцями. У результаті ДТП загинули 3 людини, ще одна жінка опинилася в лікарні.

За інформацією поліціянтів, в напрямку Лодзі їхав BMW, в якому перебували 4 людей – подружня пара і пара їхніх друзів. Всі – громадяни України. Водій авто втратив керування та на великій швидкості влетів в електричний стовп. Від удару авто розірвало навпіл, повідомило видання Express Ilustrowany.

Постраждалих з уламків машини рятувальники діставали за допомогою спеціальних засобів. На місці аварії загинули двоє чоловіків віком 23 і 25 років і 23-річна жінка, ще одна жінка 25-ти років знаходиться в лікарні.

У ДТП також потрапили два інші авто, але постраждалих серед їхніх пасажирів немає. Справу під контроль взяла прокуратура Лодзя.

Попередня аварія з українцями в Польщі