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Маск, Безос і Арно - у трійці лідерів: Forbes опублікував список найбагатших людей планети

28 вересня 2021, 18:00

Активи засновника SpaceX і Tesla Ілона Маска оцінюються в 203,4 мільярда доларів США.

Ілон Маск
Ілон Маск став найбагатшою людиною світу / Reuters

Американський журнал Forbes опублікував новий рейтинг найбагатших людей світу. До списку увійшли Ілон Маск, Джефф Безос, Бернар Арно, Білл Гейтс, Марк Цукерберг, а також інші бізнесмени та підприємці.

Згідно з оцінками фахівців Forbes, лідером списку став Ілон Маск, вартість активів якого оцінюється в 203,4 мільярда доларів США. Далі йде засновник компанії Amazon Джефф Безос, фінансові статки якого оцінили в 203,4 мільярда доларів. Замикає трійку Бернар Арно - власник контрольного пакету акцій компанії LVMN. Належні йому активи оцінили в суму 176,3 мільярда доларів.

ТОП-10 списку Forbes – найбагатші люди світу

  • Підприємець, інженер, засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск – 203,4 мільярда доларів
  • Засновник компанії Amazon Джефф Безос – 197,7 мільярда доларів
  • Глава компанії Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно – 131,1 мільярда доларів
  • Підприємець, засновник компанії Microsoft Білл Гейтс – 131,1 мільярда доларів
  • Засновник компанії Facebook Марк Цукерберг – 126,4 мільярда доларів
  • Програміст, співзасновник компанії Google Ларрі Пейдж – 120,7 мільярда доларів
  • Засновник і керівник корпорації Oracle Ларрі Еліссон – 119,6 мільярда доларів
  • Співзасновник компанії Google Сергій Брін – 116,3 мільйона доларів
  • Підприємець, американський інвестор Уоррен Баффет – 101,5 мільярда доларів
  • Найбагатша людина Індії, бізнесмен Мукеш Амбані –98,5 мільярда доларів.

Примітно, що доходи Ілона Маска 27 вересня зросли на 3,8 млрд. доларів. Американський інженер – третя людина, яка опинилася в рейтингу Forbes

Жінки в списку Forbes

  • Очільниця холдингу L'oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс – 84,7 мільярда доларів (13 місце в списку)
  • Дочка засновника корпорації Walmart Еліс Уолсон – 65,3 мільярда доларів (17 місце в списку найбагатших людей світу)

Найбагатші люди України

У травні Forbes Україна опублікував список найбагатших людей країни. За оцінками експертів журналу, перше місце посів український мільярдер Рінат Ахметов. Його фінансові статки оцінили в 7,6 мільярда доларів.

Другим став Віктор Пінчук – 2,5 мільярда доларів. Третім – Костянтин Жеваго з 2,4 мільярда доларів.

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бізнес Forbes
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