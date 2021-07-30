Масштабні пожежі в Туреччині: відпочивальники ночують на пляжах

Туреччина У вогні / Reuters

Лісові пожежі в Туреччині вже охопили курортний Мармарис. Паніки серед влади і керівництва готелів поки немає. Однак туристи, щоб уникнути непередбачених ситуацій, вважають за краще ночувати на пляжах.

Як повідомляє 5 канал, відпочивальники страждають від їдкого диму і стверджують, що вогонь наближається до готелів.

Над містом невпинно літають гелікоптері, які скидаючи воду з неба, намагаються загасити вогонь.

Також очевидці відзначають, що всі служби і адміністрація готелів працюють на відмінно.

Але тим не менш, вже минулої ночі багато туристів ночувало на пляжах, щоб бути ближче до води.

Реклама

На даний момент загальна площа загоряння досягла понад 1500 гектарів. Раніше вогонь дістався до курортних зон Бодрума, а тепер страждає і Мармарис. В результаті пожеж вже є жертви - 4 людини загинули, 183 отримали травми, 58 з них госпіталізовані в лікарню.

Крім цього, понівечені більше 100 приватних будинків.

Рятувальникам вдалося локалізувати 36 осередків лісових пожеж. Однак ще 20 вогнищ палає.

У п'ятницю, 30 липня, Україна відправила на допомогу Туреччині 2 пожежні літаки ДСНС.

Нагадаємо, у курортному турецькому місті Бодрум виникла пожежа в селищі Гюверджинлік, в якому знаходяться елітні готелі. Дорогу, що веде до готелів, розплавило від пожежі і людей могли евакуювати тільки морем.

Очевидці стверджували, що це був підпал. Нібито, комусь потрібна територія біля готелю.

Люди на спеці стояли з дітьми, без речей. Їх обіцяли розселити в найближчі готелі.

Пожежі охопили все південне узбережжя Туреччини: Анталію, Караман, Кютахью, Айдин, Муглу, Мерсін, Адану.