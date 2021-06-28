Масштабна пожежа в Лондоні: всі подробиці та інформація про постраждалих

В Лондон сталася масштабна пожежа

У Лондоні біля станції метро Elephant and Castle сталася масштабна пожежа. На місце вирушили близько 70 рятувальників, очевидці повідомляють про вибух, пише пожежна бригада Лондона в Twitter.

"Величезна пожежа спалахнула в арках біля залізничного вокзалу на півдні Лондона - свідки повідомляють, що бачили "вибух у вигляді вогняної кулі", - йдеться в повідомленні.

Близько 70 пожежників вирушили на ліквідацію пожежі. Рятувальники закликали людей "уникати району і закривати всі двері та вікна".

Пізніше стало відомо, що масштабна пожежа в Лондоні біля станції метро Elephant and Castle була локалізована. У результаті інциденту постраждали дві особи - медики надали їм допомогу. Про це повідомляє мер Лондона Садік Хан і Лондонська пожежна бригада у Twitter.

"Двом особам надали медичну допомогу після вдихання диму", - повідомив Хан.

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Він також закликав уникати району пожежі, поки аварійні служби продовжують боротьбу з вогнем. Він зазначив, що дороги перекриті, а станція метро закрита.

"Якщо ви живете неподалік, будь ласка, дотримуйтесь порад Лондонської пожежної бригади і закрийте всі двері і вікна", - закликав мер.

Мешканка Лондона Юлія Блажнова-Рекуха в ефірі телеканалу Україна 24 розповіла подробиці про вибух.

"Я уточню, вже мова йде про двох постраждалих, у них травми середньої тяжкості. Дороги перекриті, зараз у Лондоні затори, люди налякані. Лондон завжди живе в передчутті терактів. Дуже добре, що це не теракт, але кожна така ситуація б'є по нервах. Після кожного вибуху у мене і моїх друзів відчуття, що це теракт", - заявила жінка.

"Це звичайна залізнична станція, а також станція метро на півдні Лондона. Сьогодні понеділок, у нас робочий день, година-пік, там зараз в об'їзд об'їжджають машини, станція метро ця не працює, тобто це викликає певні незручності. Поки що невідомо і яка природа цього вибуху, що це горить, і чим зараз дихають жителі цього району", - додала мешканка Лондона.

Раніше Главред писав про те, що в селищі Білогородка Бучанського району Київської області, в понеділок, 21 червня, в результаті пожежі у п'ятиповерховому будинку загинув чоловік. Ще три особи перебувають в лікарні.

Серед госпіталізованих - дитина 2008 року народження. Ще шестеро осіб після огляду медпрацівниками від госпіталізації відмовилися.