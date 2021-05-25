Мати дівчини Протасевича б'є на сполох через "зізнання" доньки

Мати Сапеги шокувала словами про "визнання" дочки / instagram / sapega_sofia

Мати Росіянки Софії Сапеги, яка була сьогодні затримана з білоруським опозиційним журналістом Романом Протасевичем, відреагувала на "свідчення" дочки. Вона зазначила, що не розуміє, про що говорить Дочка.

"Я не розумію, яке вона до цього має відношення. Звідки ця інформація? Що вона каже? Я не розумію взагалі. Або я заплуталася, або це сон, або це підстава", - сказала Дудич, коментар якої оприлюднив російський пропагандистський телеканал RT. Жінка назвала те, що відбувається "сном або підставою".

Затримання Романа Протасевича - про що повідомлялося раніше: