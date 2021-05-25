Мати дівчини Протасевича б'є на сполох через "зізнання" доньки

Мати дівчини журналіста Романа Протасевича здивована "вдячними показаннями" своєї дочки.
Мати Росіянки Софії Сапеги, яка була сьогодні затримана з білоруським опозиційним журналістом Романом Протасевичем, відреагувала на "свідчення" дочки. Вона зазначила, що не розуміє, про що говорить Дочка.
"Я не розумію, яке вона до цього має відношення. Звідки ця інформація? Що вона каже? Я не розумію взагалі. Або я заплуталася, або це сон, або це підстава", - сказала Дудич, коментар якої оприлюднив російський пропагандистський телеканал RT. Жінка назвала те, що відбувається "сном або підставою".
Затримання Романа Протасевича - про що повідомлялося раніше:
- 23 травня у Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.
- Серед пасажирів знаходився Опозиційний блогер, творець телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.
- Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала це "операцією спецслужб" і зазначила, що Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
- В Євросоюзі різко відреагували на дії Мінська і зажадали пояснень від білоруської влади.
- Державні білоруські ЗМІ поширили відео з допитом дівчини Романа Протасевича, росіянкою Софії Сапеги, яких 23 травня затримали в Мінську після посадки літака Ryanair.
Автор: Катерина Трохимчук