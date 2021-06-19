"Мазохісти" : у Лаврова різко відреагували на плани України щодо Криму

Захарова назвала українську владу "мазохістами" / Reuters

Представниця МЗС РФ Марія Захарова вважає, що Україна, мовляв, від безвиході вирішила перейти від планів щодо повернення Криму до проведення "яскравого заходу" Кримська платформа. Як вважає російська дипломатка, саміт не посприяє поверненню захопленого півострова під політичний контроль Києва.

Зокрема, у своєму Telegram-каналі вона написала, що відтепер Україна нібито вимагає не повернення півострова, а прагне тільки до проведення гучного заходу. При цьому вона назвала українську владу "мазохістами".

"Раніше київські діячі хотіли Крим повернути. Наразі бажання скромніше - потрібен просто яскравий захід . Від безвиході, мабуть, вирішили на собі перевірити дію прислів'я "скільки не кажи халва, в роті солодше не стане". Мазохісти", - підкреслила Захарова, коментуючи слова глави МЗС України Кулеби про те, що Росії не вдасться зірвати Кримську платформу.читайте також"Окупанти не знають, що робити": у Зеленського оголосили про "вирішення" проблеми з водою у Криму

Кримська платформа новини

Президент України Володимир Зеленський 20 травня підтвердив проведення саміту Кримської платформи. Захід відбудеться 23 серпня у Києві. Очікується приїзд висопосадовців з зарубіжних держав і підписання важливих документів.

Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що Росія дуже серйозно ставиться до планів України з проведення саміту щодо Криму. У російському зовнішньополітичному відомстві вже створено підрозділ, завданням якого є дискредитація української ініціативи.

18 червня Кулеба заявив, що саміт Кримської платформи стане наймасштабнішим заходом за 30-річчя незалежності України, А Росії не вдасться перешкодити планам Києва.