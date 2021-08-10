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Медики розвінчали один із популярних міфів про коронавірус

10 серпня 2021, 23:29

Професор впевнений, що кампанія вакцинації від коронавірусу не має будуватися навколо ідеї досягнення колективного імунітету.

коронавірус
Колективного імунітету від коронавірусу немає / Daniel Foster / flickr.com/

Вчені зробили сенсаційну заяву про те, що колективний імунітет до COVID-19 - це всього лише міфічне поняття. Причиною цьому є нові штами коронавірусу, зокрема Дельта, заявив директор Oxford Vaccine Group, професор Ендрю Поллард, пише Evening Standart.

Професор впевнений, що кампанія вакцинації від коронавірусу не має будуватися навколо ідеї досягнення колективного імунітету.

"Ми точно знаємо, що цей вірус, як і раніше, інфікуватиме людей, які були вакциновані, і це дійсно означає, що кожен, хто все ще не вакцинувався, в будь-який момент заразиться вірусом", - сказав він.

Поллард зазначив, що вакцини можуть "загальмувати" процес передачі коронавірусу, але поки що вони не можуть зупинити його поширення повністю.

"Я думаю ,що з цим варіантом (Дельта - ред.) ми перебуваємо в ситуації, коли колективний імунітет неможливий, тому що він все ще заражає вакцинованих людей", - пояснив професор.

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Він також попередив, що може з'явитися такий штам коронавірусу, який, можливо, навіть краще передаватиметься серед вакцинованих людей.

читайте такожМожна сплутати з сезонною алергією: лікар назвав основні симптоми штаму коронавірусу Дельта

"Це ще одна причина не будувати програму вакцинації навколо колективного імунітету", - додав Поллард.

Штам коронавірусу Дельта - про що раніше писав Главред:

Останні наукові дослідження показали найбільшу ефективність від Дельта-штаму коронавірусу двох вакцин-Pfizer і Moderna. Вони - кращої якості, заявив голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони, академік НАН України Сергій Комісаренко.

Штам коронавірусу Дельта може стати кінцевою точкою коронавірусної інфекції, заявив професор Норіджської медичної школи Університету Східної Англії Пол Хантер. Британський вчений впевнений, що найгірша частина пандемії COVID-19 може бути вже позаду.

Лікар зі штату Луїзіана в США Джо Кантер назвав основні симптоми штаму коронавірусу Дельта. За його словами, ознаки індійського штаму COVID-19 можна легко сплутати з сезонною алергією. Зокрема, вакциновані від коронавірусу люди, які отримали позитивний результат на COVID-19, повідомляли про чхання як про симптом хвороби.

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