Меркель, Макрон і Путін обговорили загострення на Донбасі без Зеленського

Путін обговорив Донбас, але не з Зеленським / Фото Reuters

30 березня лідери Німеччини, Франції, а також Росії обговорили ситуацію на Донбасі.

Путін знову заявив, що нібито Україна повинна виконувати всі досягнуті на вищому рівні домовленості.

Також Путін наполягав на прямому діалозі з російськими "представниками" Донецька і Луганська і "врегулюванні правових аспектів особливого статусу Донбасу".

Він також звинуватив Україну в провокації ескалації на Донбасі і у відмові від виконання узгоджених у липні додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню.

"Путін серйозно стурбований через провокації з боку України на Донбасі, а також через фактичну відмову від виконання узгоджених у липні додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню", - заявляють у Кремлі.

При цьому в Кремлі додали, що політрадники лідерів країн нормандської четвірки продовжать спільну роботу.

А ось у президента Франції Еммануеля Макрона розповіли іншу версію про тристоронні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як повідомляє пресслужба французького президента, сторони відзначили, що необхідно, щоб Росія взяла на себе зобов'язання щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

"Було наголошено на необхідності того, щоб Росія взяла на себе тверде зобов'язання по стабілізації режиму припинення вогню в Україні та вироблення шляхів виходу з кризи відповідно до мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.

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