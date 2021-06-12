Меркель на зустрічі з Байденом зробила заяву про транзит газу через Україну і Північний потік-2

Меркель обговорить з Байденом питання Північного потоку-2 15 липня під час свого візиту до Вашингтона / УНІАН

Для Вашингтона і Берліна залишається життєво важливим питання подальшого транзиту газу до Європи через територію України. При цьому німецька і американська сторони продовжують вести конструктивні перемовини щодо добудови газопроводу Північний потік-2. Ситуація з проектом СП-2 більш детально обговорюватиметься на рівні лідерів США і Німеччини вже 15 липня. Про це заявила канцлерка ФРН Ангела Меркель.

Як повідомляє stern.de, Меркель провела зустріч з президентом США Джо Байденом на полях саміту Великої сімки. Під час діалогу лідери двох країн фрагментарно обговорили ситуацію з Північним потоком-2 і витратами для України у зв'язку із запуском трубопроводу.

"Для нас обох життєво важливо, щоб Україна і далі була партнером щодо транзиту природного газу", - сказала Меркель і додала, що США і Німеччина ведуть "хороші і конструктивні" обговорення щодо питання газопроводу Північний потік-2.читайте такожУ Байдена заявили про компенсацію Україні і попередили щодо нового удару по Північному потоку-2

Також канцлерка зазначила, що вже 15 липня відбудеться її візит до США, на якому сторони більш детально поговорять про питання Північного потоку-2.

"Незабаром у нас буде можливість поговорити один з одним довше", - підкреслила Ангела Меркель.

Північний потік-2 новини

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Києва делегації з США закликав американську державу і Євросоюз зупинити реалізацію газопроводу Північний потік-2. Енергетичний проект Росії несе серйозну загрозу національній безпеці української держави.

Глава МВС Арсен Аваков заявляв, що у зв'язку з добудовою першої нитки трубопроводу СП-2 з'явилася інформація розвідки, згідно з якою Росія може піти на провокації проти об'єктів критичної інфраструктури України.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков не виключив, що на етапі страхування та сертифікації газопроводу Північний потік-2 у російської труби можуть виникнути нові проблеми.

Депутат Держдуми В'ячеслав Ніконов припустив сценарій, за якого Штати спробують зупинити газопровід Північний потік-2 у тому випадку, якщо до влади у Німеччині прийде Партія зелених.