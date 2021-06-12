Меркель на зустрічі з Байденом зробила заяву про транзит газу через Україну і Північний потік-2

США і Німеччина підтримують збереження транзиту газу через Україну, сказала Ангела Меркель.
Для Вашингтона і Берліна залишається життєво важливим питання подальшого транзиту газу до Європи через територію України. При цьому німецька і американська сторони продовжують вести конструктивні перемовини щодо добудови газопроводу Північний потік-2. Ситуація з проектом СП-2 більш детально обговорюватиметься на рівні лідерів США і Німеччини вже 15 липня. Про це заявила канцлерка ФРН Ангела Меркель.
Як повідомляє stern.de, Меркель провела зустріч з президентом США Джо Байденом на полях саміту Великої сімки. Під час діалогу лідери двох країн фрагментарно обговорили ситуацію з Північним потоком-2 і витратами для України у зв'язку із запуском трубопроводу.
"Для нас обох життєво важливо, щоб Україна і далі була партнером щодо транзиту природного газу", - сказала Меркель і додала, що США і Німеччина ведуть "хороші і конструктивні" обговорення щодо питання газопроводу Північний потік-2.читайте такожУ Байдена заявили про компенсацію Україні і попередили щодо нового удару по Північному потоку-2
Також канцлерка зазначила, що вже 15 липня відбудеться її візит до США, на якому сторони більш детально поговорять про питання Північного потоку-2.
"Незабаром у нас буде можливість поговорити один з одним довше", - підкреслила Ангела Меркель.
Північний потік-2 новини
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Києва делегації з США закликав американську державу і Євросоюз зупинити реалізацію газопроводу Північний потік-2. Енергетичний проект Росії несе серйозну загрозу національній безпеці української держави.
Глава МВС Арсен Аваков заявляв, що у зв'язку з добудовою першої нитки трубопроводу СП-2 з'явилася інформація розвідки, згідно з якою Росія може піти на провокації проти об'єктів критичної інфраструктури України.
Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков не виключив, що на етапі страхування та сертифікації газопроводу Північний потік-2 у російської труби можуть виникнути нові проблеми.
Депутат Держдуми В'ячеслав Ніконов припустив сценарій, за якого Штати спробують зупинити газопровід Північний потік-2 у тому випадку, якщо до влади у Німеччині прийде Партія зелених.