Меркель зробила заяву щодо ситуації на сході України та в Криму

Меркель оцінила ситуацію на сході України та в Криму / УНІАН

На сьогодні з урахуванням загроз безпеці ситуація на Донбасі та в Криму більш ніж тривожна. Але Європа не повинна відмовлятися від діалогу з Російською Федерацією, попри всі розбіжності, заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель. Також вона підкреслила, що попри те, що деякі країни зараз виступають проти проєкту "Північний потік-2", Німеччина підтримує його будівництво.

"Ситуація у Білорусі, на сході України і в Криму, в Придністров'ї, Південній Осетії, Абхазії, Нагірному Карабасі і, звичайно, в Сирії та Лівії більш ніж тривожна", - сказала Меркель під час звернення до учасників весняної сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

За її словами, на сьогодні мир та безпека вже не є самими собою зрозумілими.

Водночас вона підкреслила, що, попри те, що деякі країни виступають проти проєкту "Північний потік-2" через ситуацію, яка склалася, Німеччина підтримує його будівництво.

"Я знаю про розбіжності у зв'язку з "Північним потоком-2", знаю позицію багатьох країн-членів (ПАРЄ - ред.). Як ЄС ми знайшли спільну позицію шляхом зміни газової директиви для дозволу для цього трубопроводу. У всякому разі, хочу вказати, що... газ "Північного потоку-1" не гірший за той, що йде транзитом через Україну або газ, який приходить з Росії через Туреччину", - сказала Меркель.

Вона зазначила, що Німеччина "ухвалила рішення про будівництво "Північного потоку-2", це політична боротьба, яку багато хто бачить інакше".

Зазначимо, раніше глава Європейської народної партії Німеччини Манфред Вебер закликав зупинити газопровід "Північний потік-2" у разі загострення ситуації біля кордонів України.

Російські війська біля кордонів України – про що йшлося раніше: