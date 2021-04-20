Меркель зробила заяву щодо ситуації на сході України та в Криму

Канцлер Німеччини підкреслила, що на сьогодні мир та безпека вже не самими собою зрозумілими.
На сьогодні з урахуванням загроз безпеці ситуація на Донбасі та в Криму більш ніж тривожна. Але Європа не повинна відмовлятися від діалогу з Російською Федерацією, попри всі розбіжності, заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель. Також вона підкреслила, що попри те, що деякі країни зараз виступають проти проєкту "Північний потік-2", Німеччина підтримує його будівництво.
"Ситуація у Білорусі, на сході України і в Криму, в Придністров'ї, Південній Осетії, Абхазії, Нагірному Карабасі і, звичайно, в Сирії та Лівії більш ніж тривожна", - сказала Меркель під час звернення до учасників весняної сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).
За її словами, на сьогодні мир та безпека вже не є самими собою зрозумілими.
Водночас вона підкреслила, що, попри те, що деякі країни виступають проти проєкту "Північний потік-2" через ситуацію, яка склалася, Німеччина підтримує його будівництво.
"Я знаю про розбіжності у зв'язку з "Північним потоком-2", знаю позицію багатьох країн-членів (ПАРЄ - ред.). Як ЄС ми знайшли спільну позицію шляхом зміни газової директиви для дозволу для цього трубопроводу. У всякому разі, хочу вказати, що... газ "Північного потоку-1" не гірший за той, що йде транзитом через Україну або газ, який приходить з Росії через Туреччину", - сказала Меркель.
Вона зазначила, що Німеччина "ухвалила рішення про будівництво "Північного потоку-2", це політична боротьба, яку багато хто бачить інакше".
Зазначимо, раніше глава Європейської народної партії Німеччини Манфред Вебер закликав зупинити газопровід "Північний потік-2" у разі загострення ситуації біля кордонів України.
Російські війська біля кордонів України – про що йшлося раніше:
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
- Влада Росії розмістила на території окупованого Криму новий військовий табір, повідомило німецьке видання Spiegel. Російська військова база розташована орієнтовно на відстані 30 кілометрів від міста Марфівка біля узбережжя Чорного моря.
- У Євросоюзі заявили, що на кордоні з Україною і в захопленому Росією Криму Кремль зосередив понад 100 тисяч своїх військових.