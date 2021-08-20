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Меркель заявила про битву за Київ: після зустрічі з Путіним канцлерка вдарила по Москві темою Криму

20 серпня 2021, 20:01

Німеччина відстоюватиме територіальну цілісність України, сказала Ангела Меркель.

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Меркель буде особисто виступати за територіальну цілісність України / Getty

Анексія Крим є порушенням територіальної цілісності України. Офіційний Берлін має намір і надалі дотримуватися цієї позиції. Канцлерка ФРН Ангела Меркель особисто пообіцяла виступати за забезпечення цілісності української держави. Про це вона заявила за підсумками зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Наша позиція така, що анексія Криму порушує територіальну цілісність України, і ми відстоюватимемо цю позицію. І я виступатиму за забезпечення територіальної цілісності України", - сказала вона під час брифінгу.

Кримська платформа

Перший установчий саміт Кримської платформи відбудеться у Києві 23 серпня. Представник президента України у автономній республіці Крим Антон Кориневич раніше заявляв, що за підсумками заходу буде підписана політична декларація. У документі зафіксують положення, спрямовані на деокупацію півострова.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Київ повинен зміцнити зусилля в напрямку вирішення питань щодо звільнення Криму. На думку гаранта, Кримська платформа допоможе Україні у виконанні такого завдання.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба казав, що до декларації щодо півострова зможуть приєднатися і інші країни. Україна ставить перед собою завдання наближення моменту повернення Криму під політичний контроль Києва.

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новини Росії Ангела Меркель анексія Криму новини України новини Криму
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