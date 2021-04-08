Меркель оголосила Путіну про умови щодо військ РФ біля кордонів України

Росія повинна припинити нарощувати війська біля кордонів зі східними областями України - Меркель / УНІАН

Федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час перемовин з президентом РФ Володимиром Путіним зажадала від російського глави держави припинити стягувати війська до кордонів України на сході країни. Такі дії повинні посприяти стабілізації ситуації на Донбасі.

"Предметом розмови також була посилена російська військова присутність в районі сходу України. Федеральний канцлер зажадала згорнути це військове посилення, щоб досягти деескалації ситуації", - наголошується в повідомленні уряду ФРН, опублікованого за підсумками телефонних перемовин лідерів двох держав, які відбулися в четвер, 8 квітня.

Війна Росії та України на Донбасі