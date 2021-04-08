Меркель оголосила Путіну про умови щодо військ РФ біля кордонів України

Німеччина вимагає від Росії не запускати ескалацію конфлікту з Україною.
Федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час перемовин з президентом РФ Володимиром Путіним зажадала від російського глави держави припинити стягувати війська до кордонів України на сході країни. Такі дії повинні посприяти стабілізації ситуації на Донбасі.
"Предметом розмови також була посилена російська військова присутність в районі сходу України. Федеральний канцлер зажадала згорнути це військове посилення, щоб досягти деескалації ситуації", - наголошується в повідомленні уряду ФРН, опублікованого за підсумками телефонних перемовин лідерів двох держав, які відбулися в четвер, 8 квітня.
Війна Росії та України на Донбасі
- Канцлер ФРН Ангела Меркель 8 квітня провела телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним. Під час дискусії глава РФ Путін звинуватив Україну в "провокаціях" на Донбасі і "загостренні" ситуації на лінії розмежування. Сторони домовилися про продовження перемовин у нормандському форматі в рамках радників.
- Заступник голови АП РФ Дмитро Козак пригрозив Києву "стати на захист жителів Донбасу" у тому випадку, якщо ескалація конфлікту досягне межі. При цьому він сказав, що така ситуація може стати "початком кінця України". Наразі Росія нібито не має наміру втручатися, тому що незаконні збройні формування в регіоні здатні утримувати оборону.
- Раніше спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович заявляв, що Росія не піде на повномасштабний військовий конфлікт з Україною, незважаючи на стягування військ до українських кордонів. При цьому росіяни можуть піти на провокації на Донбасі.
Автор: Андрій Ганжа