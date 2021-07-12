Меркель розлютилася через повільне виконання Мінських угод

Ангела Меркель / Reuters

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про те, що Мінські домовленості щодо війни на Донбасі виконуються вкрай повільно. Про це вона заявила в рамках спільного брифінг з президентом України Володимиром Зеленським.

Меркель наполягає на подальшій реалізації "формули Штайнмаєра".

"Нам не вистачає прогресу в Мінських угодах. Україна на лінії розмежування відкрила багато КПВВ. На жаль, так не вчинили сепаратисти в Луганській і Донецькій областях. З іншого боку, нам потрібна імплементація так званої формули Штайнмаєра", - сказала канцлер ФРН.

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Нагадаємо, що під час візиту до Вільнюса Володимир Зеленський говорив, що на зустрічі з канцлеркою одним з головних питань буде енергетична безпека України та Європи на тлі будівництва "Північного потоку-2".

Український лідер назвав проект "лакмусовим папірцем, який показує, що пріоритетніше для тих чи інших країн", зазначивши, що для України питання безпеки важливіше економіки. "Для кого тоді будувати, якщо у нас війна і гинуть люди", - повідомив він.

Пізніше на цей місяць також запланована зустріч Зеленського з лідером США Джо Байденом. Президент України розраховує на допомогу США у завершенні війни на сході країни, приєднавшись до переговорів у Нормандському форматі або беручи участь у будь-якому іншому паралельному форматі.