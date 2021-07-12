Меркель розлютилася через повільне виконання Мінських угод

Ангела Меркель під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським наполягає на подальшій реалізації "формули Штайнмаєра".
Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про те, що Мінські домовленості щодо війни на Донбасі виконуються вкрай повільно. Про це вона заявила в рамках спільного брифінг з президентом України Володимиром Зеленським.
Меркель наполягає на подальшій реалізації "формули Штайнмаєра".
"Нам не вистачає прогресу в Мінських угодах. Україна на лінії розмежування відкрила багато КПВВ. На жаль, так не вчинили сепаратисти в Луганській і Донецькій областях. З іншого боку, нам потрібна імплементація так званої формули Штайнмаєра", - сказала канцлер ФРН.
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Нагадаємо, що під час візиту до Вільнюса Володимир Зеленський говорив, що на зустрічі з канцлеркою одним з головних питань буде енергетична безпека України та Європи на тлі будівництва "Північного потоку-2".
Український лідер назвав проект "лакмусовим папірцем, який показує, що пріоритетніше для тих чи інших країн", зазначивши, що для України питання безпеки важливіше економіки. "Для кого тоді будувати, якщо у нас війна і гинуть люди", - повідомив він.
Пізніше на цей місяць також запланована зустріч Зеленського з лідером США Джо Байденом. Президент України розраховує на допомогу США у завершенні війни на сході країни, приєднавшись до переговорів у Нормандському форматі або беручи участь у будь-якому іншому паралельному форматі.