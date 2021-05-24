Меркель зробила заяву про заборону білоруським авіакомпаніям літати в ЄС

Меркель висловилася про події в Білорусі / УНІАН

Європейський Союз на своєму саміті розгляне введення санкцій проти режиму Олександра Лукашенка і білоруських авіакомпаній у зв'язку з примусовою посадкою в Мінську літака компанії Ryanair і арештом опозиційного журналіста Романа Протасевича. Таку заяву зробила канцлер Німеччини Ангела Меркель перед самітом ЄС.

"Ми бачили примусову посадку літака, яка призвела до затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича. Роман Протасевич повинен бути негайно звільнений ... це стосується і його подруги Софії Сапега", - сказала Меркель.

Вона зазначила, що буде обговорюватися питання санкцій проти Білорусі.

"До цього абсолютно точно відносяться нові списки (санкційні), в які вже внесений президент Лукашенко, а також питання заборони польотів білоруської авіакомпанії", — зазначила вона.

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Меркель назвала поведінку білоруської влади "безпрецедентною".

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