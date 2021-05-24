Меркель зробила заяву про заборону білоруським авіакомпаніям літати в ЄС

Канцлер Німеччини назвала поведінку білоруської влади "безпрецедентною".
Європейський Союз на своєму саміті розгляне введення санкцій проти режиму Олександра Лукашенка і білоруських авіакомпаній у зв'язку з примусовою посадкою в Мінську літака компанії Ryanair і арештом опозиційного журналіста Романа Протасевича. Таку заяву зробила канцлер Німеччини Ангела Меркель перед самітом ЄС.
"Ми бачили примусову посадку літака, яка призвела до затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича. Роман Протасевич повинен бути негайно звільнений ... це стосується і його подруги Софії Сапега", - сказала Меркель.
Вона зазначила, що буде обговорюватися питання санкцій проти Білорусі.
"До цього абсолютно точно відносяться нові списки (санкційні), в які вже внесений президент Лукашенко, а також питання заборони польотів білоруської авіакомпанії", — зазначила вона.
читайте такожГлава МЗС Кулеба різко висловився на адресу Білорусі
Меркель назвала поведінку білоруської влади "безпрецедентною".
Інцидент з авіалайнером Ryanair в Мінську - про що раніше повідомляв Главред:
- Літак компанії Ryanair, який летів рейсом Афіни-Вільнюс у неділю, 23 травня, змушений був здійснити термінову посадку у зв'язку з повідомленням про замінування. Однак після того, як авіалайнер приземлився, вибухових пристроїв не виявили.
- Серед пасажирів авіалайнера знаходився Білоруський Опозиційний блогер, творець Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич. Його затримали силовики в Мінську.
- Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала інцидент "операцією спецслужб" і сказала, що Роману Протасевичу може загрожувати смертна кара.
- В Євросоюзі у зв'язку з резонансною посадкою літака в аеропорту Мінська зажадали пояснень від Білорусі.
- У відповідь ЄС розгляне можливість припинення пасажирського сполучення з Білоруссю.
- Згідно з даними білоруських ЗМІ, Романа Протасевича звинувачують у масових заворушеннях згідно з різними статтями Кримінального кодексу Республіки. Однак жодна з даних статей не передбачає виняткової міри покарання.