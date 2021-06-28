Меркель заявила про умову Путіну і закликала Євросоюз до рішучих дій

Євросоюз повинен провести перемовини з Росією - Меркель / Reuters

Країна Євросоюзу повинні обговорювати проблеми у відносинах наднаціонального об'єднання і Москви не тільки між собою, але і в рамках саміту ЄС-Росія з російським президентом Володимиром Путіним. Європа повинна заявити РФ про те, що спільна співпраця не може бути успішною в умовах, що склалися. Відносини залишають бажати кращого, проте у Брюсселі вже позначили Москві теми для перемовин і вивчають можливості проведення такого діалогу. Про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Під час засідання франко-німецької парламентської асамблеї вона заявила про те, що Євросоюз і Росія повинні провести спільний саміт, під час якого європейці повинні сказати російському президенту Путіну про неможливість вибудовування відносин в тих умовах, які склалися на сьогоднішній день.

"З моєї точки зору, на такому саміті (ЄС – Росія) треба обговорити всі питання, які нас хвилюють, і за якими ми хочемо співпрацювати. Я думаю, що краще не тільки постійно обговорювати це між собою, але провести дискусії з цих питань з російським президентом (Путіним) і сказати, що на такій основі неможлива успішна співпраця", - сказала Меркель.читайте такожПоразка ЄС на перемовинах з Путіним: дипломат оголосив про небезпеку планів Меркель

Також вона додала, що незважаючи на негативні відносини європейських держав і Москви, перемовини все ж таки варто вести. В ЄС визначили блок проблемних питань, і вивчають умови, за яких може відбутися діалог.

"Відносини між ЄС і Росією дійсно погані, але і за часів Холодної війни велися перемовини. Ми позначили теми, які хочемо обговорити з Росією, і доручили опрацювати, в якому форматі і за яких умов можуть відбутися перемовини з Росією", - підкреслила Ангела Меркель.

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