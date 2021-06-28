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Меркель заявила про умову Путіну і закликала Євросоюз до рішучих дій

28 червня 2021, 13:53

Євросоюз і Росія не можуть разом працювати в умовах, що склалися, сказала Ангела Меркель.

Меркель
Євросоюз повинен провести перемовини з Росією - Меркель / Reuters

Країна Євросоюзу повинні обговорювати проблеми у відносинах наднаціонального об'єднання і Москви не тільки між собою, але і в рамках саміту ЄС-Росія з російським президентом Володимиром Путіним. Європа повинна заявити РФ про те, що спільна співпраця не може бути успішною в умовах, що склалися. Відносини залишають бажати кращого, проте у Брюсселі вже позначили Москві теми для перемовин і вивчають можливості проведення такого діалогу. Про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Під час засідання франко-німецької парламентської асамблеї вона заявила про те, що Євросоюз і Росія повинні провести спільний саміт, під час якого європейці повинні сказати російському президенту Путіну про неможливість вибудовування відносин в тих умовах, які склалися на сьогоднішній день.

"З моєї точки зору, на такому саміті (ЄС – Росія) треба обговорити всі питання, які нас хвилюють, і за якими ми хочемо співпрацювати. Я думаю, що краще не тільки постійно обговорювати це між собою, але провести дискусії з цих питань з російським президентом (Путіним) і сказати, що на такій основі неможлива успішна співпраця", - сказала Меркель.читайте такожПоразка ЄС на перемовинах з Путіним: дипломат оголосив про небезпеку планів Меркель

Також вона додала, що незважаючи на негативні відносини європейських держав і Москви, перемовини все ж таки варто вести. В ЄС визначили блок проблемних питань, і вивчають умови, за яких може відбутися діалог.

"Відносини між ЄС і Росією дійсно погані, але і за часів Холодної війни велися перемовини. Ми позначили теми, які хочемо обговорити з Росією, і доручили опрацювати, в якому форматі і за яких умов можуть відбутися перемовини з Росією", - підкреслила Ангела Меркель.

Запрошення Путіна на саміт ЄС

  • Канцлерка Німеччини Ангела Меркель раніше виступила з ініціативою запрошення президента Росії Володимира Путіна на саміт Євросоюзу. Пропозицію підтримав і глава Французької республіки Еммануель Макрон. Однак інші держави, крім Австрії, виступили проти такої ідеї.
  • Глава МЗС України Дмитро Кулеба казав, що Київ розглядає такий крок як спробу Євросоюзу піти від санкцій проти Росії. Він застеріг Європу від подібних ініціатив, які, на його думку, можуть негативно вплинути на виконання РФ Мінських угод.
  • Втім, саміт Євросоюзу відбувся без участі Путіна. На заході країни ЄС прийняли рішення продовжити на рік санкції проти Росії, які вперше були впроваджені у 2014 році після окупації Криму і Донбасу.
новини Росії Євросоюз Ангела Меркель Володимир Путін
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