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Мільярдер, асистентка лікаря, експілот ВПС і професор: SpaceX відправила на орбіту перший цивільний екіпаж

16 вересня 2021, 06:53

На борту немає жодного професійного астронавта. Корабель Crew Dragon повинен піднятися на орбіту, яка знаходиться вище МКС і вище орбіти телескопа Hubble.

ракета
Ракета Falcon 9 з космічним кораблем Crew Dragon успішно злетіла з космодрому в Космічному центрі Кеннеді / Фото Reuters

Американська компанія SpaceX запустила космічний корабель з повністю цивільним екіпажем. Місія отримала назву Inspiration4 (Натхнення 4), в її складі - четверо учасників, серед них жодного професійного астронавта.

Багаторазова ракета Falcon 9 з космічним кораблем Crew Dragon в ніч на 16 вересня о 3:02 за київським часом успішно злетіла з космодрому в Космічному центрі Кеннеді, свідчить трансляція SpaceX. Космічні туристи піднімуться на найбільшу висоту, на яку виходили люди з того часу, як запустили орбітальний телескоп Хаббл. У космосі вони проведуть найближчі три доби, а потім повернуться на Землю.

Місію ініціював і оплатив американський бізнесмен, засновник і керівник компанії Shift4 Payments Джаред Айзекман. Він знаходиться на кораблі Crew Dragon та є її капітаном.

Крім того, в екіпаж Crew Dragon увійшли педагог Сіан Проктор (пілот корабля); помічниця лікаря з дитячого дослідницького госпіталю Хейлі Арсено (бортовий лікар корабля); ветеран Військово-Повітряних сил США Крістофер Семброскі (бортовий інженер корабля).

космічні туристи
У складі місії "Натхнення" - четверо учасників і жодного професійного астронавта / Фото twitter.com/johnkrausphotos

Екіпаж пройшов навчання за програмою NASA.

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Політ на орбіту був задуманий Айзекманом заради благодійної акції. Мільярдер хотів привернути увагу до одного з напрямків благодійної діяльності - дослідницької дитячої лікарні імені Святого Іуди, яка є провідним дитячим онкологічним центром в країні. Він особисто пообіцяв передати інституту 100 млн доларів.

Корабель Crew Dragon повинен піднятися на орбіту, яка знаходиться вище Міжнародної космічної станції та вище орбіти телескопа Hubble - це 575 кілометрів. Кожні 90 хвилин корабель робитиме один оборот навколо Землі. За час місії Crew Dragon 48 разів облетить Землю.

На Землю корабель повинен повернутися за три дні. Корабель з пасажирами повинен приводнитися в Атлантичному океані.

Дивіться запуск ракети з кораблем Crew Dragon і космічними туристами на борту:

Як повідомляв Главред, в березні компанія американського бізнесмена Ілона Маска SpaceX запустила 60 міні-супутників в рамках розгортання проекту супутникового інтернету Starlink.

Супутниковий Інтернет Starlink американської космічної компанії SpaceX може з'явитися на території України вже наступного року. Покриття українського простору заплановано на 2022 рік.

Маск вперше протестував супутниковий Інтернет від Starlink 22 жовтня 2019 року. Він відправив у тестовому режимі твітт, після чого повідомив про те, що його ініціатива увінчалася успіхом.

viber
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