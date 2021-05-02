Мільярдери і Роснефть подали до суду на видавця книги "Люди Путіна"

Книгу "Люди Путіна" написала журналістка Financial Times Кетрін Белтон, яка прожила 16 років у Росії.
Співвласник Альфа Груп Михайло Фрідман, голова ради директорів Альфа-Банку Петро Авен, бізнесмен Шалва Чигиринський, олігарх Роман Абрамович і компанія Роснефть подали позови про захист від наклепу до британського видавництва HarperCollins, яке опублікувало книгу журналістки Financial Times Кетрін Белтон "Люди Путіна. Як КДБ повернув собі Росію і перейшов у наступ на Захід". У книзі описується етап приходу Путіна до влади і відносини керівництва РФ з російськими олігархами.
Як повідомляє Financial Times, Фрідман та Авен не погоджували свої дії і подавали позови окремо. У Роснефті не відповіли на запит видання, а з Чигиринським журналістам поговорити не вдалося.
Причинами позовів до видання HarperCollins стала публікація книги журналістки Кетрін Белтон "Люди Путіна. Як КДБ повернув собі Росію і перейшов у наступ на Захід". У ній описується роль влади і олігархів в період становлення політичного режиму Путіна.
Як вважають в HarperCollins, книга є "ретельно підготовленою" і важливою роботою.
"Ми рішуче захищатимемо право повідомляти про питання, що становлять значний суспільний інтерес", - сказали у виданні. Авторка книги Кетрін Белтон, яка 16 років прожила в Росії і працювала кореспондентів FT, не стала коментувати ситуацію.
Також відомо, що на видавництво HarperCollins і на Белтон подав до суду російський мільярдер, власник лондонського футбольного клубу Челсі Роман Абрамович. У книзі зазначено, що він міг придбати Челсі за вказівкою Володимира Путіна, щоб поліпшити імідж Росії за кордоном.
"Помилкові звинувачення в цій книзі погано впливають не тільки на мою особисту репутацію, але й на діяльність ФК Челсі", - цитує Абрамовича пресслужба клубу.
Книга "Люди Путіна" - довідка
- Книга "Люди Путіна. Як КДБ повернув собі Росію і перейшов у наступ на Захід" авторства Кетрін Белтон була видана у Великобританії у 2020 року. Белтон працювала кореспонденткою Financial Times у Москві і 16 років прожила у РФ.
- У роботі йдеться про те, що наближені до президента Путіна колишні офіцери КДБ і силовики впливали на ключові компанії та інститути державної влади у Росії.
- Книга базується на коментарях безлічі джерел, більшість з яких вирішили залишитися анонімними. Ключовий епізод - справа компанії ЮКОС, яка супроводжувалася ув'язненням найбагатшої на той момент людини Росії Михайла Ходорковського.