Мільярдери і Роснефть подали до суду на видавця книги "Люди Путіна"

Співвласник Альфа Груп Фрідман подав до суду на HarperCollins через книгу про становлення влади Путіна у Росії / УНІАН

Співвласник Альфа Груп Михайло Фрідман, голова ради директорів Альфа-Банку Петро Авен, бізнесмен Шалва Чигиринський, олігарх Роман Абрамович і компанія Роснефть подали позови про захист від наклепу до британського видавництва HarperCollins, яке опублікувало книгу журналістки Financial Times Кетрін Белтон "Люди Путіна. Як КДБ повернув собі Росію і перейшов у наступ на Захід". У книзі описується етап приходу Путіна до влади і відносини керівництва РФ з російськими олігархами.

Як повідомляє Financial Times, Фрідман та Авен не погоджували свої дії і подавали позови окремо. У Роснефті не відповіли на запит видання, а з Чигиринським журналістам поговорити не вдалося.

Причинами позовів до видання HarperCollins стала публікація книги журналістки Кетрін Белтон "Люди Путіна. Як КДБ повернув собі Росію і перейшов у наступ на Захід". У ній описується роль влади і олігархів в період становлення політичного режиму Путіна.

Як вважають в HarperCollins, книга є "ретельно підготовленою" і важливою роботою.

"Ми рішуче захищатимемо право повідомляти про питання, що становлять значний суспільний інтерес", - сказали у виданні. Авторка книги Кетрін Белтон, яка 16 років прожила в Росії і працювала кореспондентів FT, не стала коментувати ситуацію.

Також відомо, що на видавництво HarperCollins і на Белтон подав до суду російський мільярдер, власник лондонського футбольного клубу Челсі Роман Абрамович. У книзі зазначено, що він міг придбати Челсі за вказівкою Володимира Путіна, щоб поліпшити імідж Росії за кордоном.

"Помилкові звинувачення в цій книзі погано впливають не тільки на мою особисту репутацію, але й на діяльність ФК Челсі", - цитує Абрамовича пресслужба клубу.

Книга "Люди Путіна" - довідка