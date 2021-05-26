"Мільйони українців вимолюють шматок хліба на кордоні": Лукашенко розродився безглуздим фейком

Лукашенко розродився безглуздим фейком про Україну / Reuters

Президент Білорусі Олександр Лукашенко видав фейк про нібито тотальні злидні в Україні та голодних людей. За його словами, кількість громадян, які потребують їжі, йде на мільйони. Безглузда заява прозвучала під час його виступу у парламенті 26 травня. Лукашенко також збрехав, що з України нібито навіть вивозять на захід родючий ґрунт.

"Мільйони українців стоять на західному кордоні, вимолюючи шматок хліба, а олігархи ешелонами вивозять чорнозем", – заявив нелегітимний глава сусідньої країни, його цитує Intex-press.by.

Крім того, Лукашенко не зміг залишити без уваги і питання санкцій проти керівництва Білорусі. Коментуючи це питання, він, як завжди, почав критикувати Європу.

"На Заході не могли домовитися про запровадження проти нас санкцій. Литва і Польща нахабно вимагали санкцій. Польща взагалі поводиться свавільно", - висловився він.

Крім того, Лукашенко вважає, що Захід своїми санкціями нібито нав'язує його країні "крижану війну". Він додав, що так цивілізований світ нібито вирішив помститися йому за відвернений "держпереворот".

Заяви Лукашенка після "викрадення" літака - про що йшлося раніше:

26 травня президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше прокоментував "викрадення" Ryanair заради арешту білоруського опозиціонера Романа Протасевича.

За його словами, він діяв законно, дотримуючись міжнародних правил і намагаючись захистити людей.

Водночас говорячи про Протасевича, Лукашенко одним з перших пунктів згадав, що Протасевич нібито воював у складі полку Азов на Донбасі.

Екстрена посадка літака Ryanair у Мінську - про що важливо знати: