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"Мільйони українців вимолюють шматок хліба на кордоні": Лукашенко розродився безглуздим фейком

26 травня 2021, 12:43

Лідер Білорусі також збрехав, що з України нібито вивозять на захід родючий ґрунт.

Лукашенко
Лукашенко розродився безглуздим фейком про Україну / Reuters

Президент Білорусі Олександр Лукашенко видав фейк про нібито тотальні злидні в Україні та голодних людей. За його словами, кількість громадян, які потребують їжі, йде на мільйони. Безглузда заява прозвучала під час його виступу у парламенті 26 травня. Лукашенко також збрехав, що з України нібито навіть вивозять на захід родючий ґрунт.

"Мільйони українців стоять на західному кордоні, вимолюючи шматок хліба, а олігархи ешелонами вивозять чорнозем", – заявив нелегітимний глава сусідньої країни, його цитує Intex-press.by.

Крім того, Лукашенко не зміг залишити без уваги і питання санкцій проти керівництва Білорусі. Коментуючи це питання, він, як завжди, почав критикувати Європу.

"На Заході не могли домовитися про запровадження проти нас санкцій. Литва і Польща нахабно вимагали санкцій. Польща взагалі поводиться свавільно", - висловився він.

Крім того, Лукашенко вважає, що Захід своїми санкціями нібито нав'язує його країні "крижану війну". Він додав, що так цивілізований світ нібито вирішив помститися йому за відвернений "держпереворот".

Заяви Лукашенка після "викрадення" літака - про що йшлося раніше:

Екстрена посадка літака Ryanair у Мінську - про що важливо знати:

  • 23 травня у Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.
  • Серед пасажирів знаходився опозиційний блогер, творець телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
  • Глава компанії Ryanair Майкл О'лірі назвав вимушену посадку в Білорусі літака, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, "державним викраденням" літака і "повітряним піратством" з боку білоруської влади.

Олександр Лукашенко новини Білорусі
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