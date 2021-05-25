Мінськ показав Києву кулак: у Лукашенка розгнівалися через авіаційну блокаду

У Лукашенка вознегодовали через припинення авіасполучення з Україною / Reuters

Посольство Білорусі направило до Міністерства закордонних справ України ноту протесту у зв'язку з ухваленням Україною рішення про припинення авіасполучення між двома країнами.

"У цій ноті зазначено, що білоруська сторона з подивом сприйняла рішення української сторони про припинення авіасполучення між Україною та Республікою Білорусь через авіаційну подію, яка не має відношення до України. Увага зовнішньополітичного відомства України звернена на те, що це нічим не обґрунтоване рішення України виглядає особливо абсурдним з урахуванням наступних обставин", - сказано в повідомленні на сайті МЗС Білорусі.

Білоруські дипломати нагадали, що 21 жовтня 2016 року за рішенням України літак авіакомпанії "Бєлавіа", що виконував рейс за маршрутом Київ-Мінськ, було повернуто українською стороною до київського аеропорту "Жуляни" під загрозою застосування бойової авіації.

У диппредставництві зазначили, що шкоду від прийнятого українською стороною політичного рішення зазнає насамперед Україна та її громадяни.

"Авіаційна блокада, організована Україною, не дозволить громадянам Республіки Білорусь повною мірою скористатися рекреаційним потенціалом України у розпал туристичного сезону. Значно зросте і вартість поїздок до України з урахуванням необхідності використання для перельотів альтернативних аеропортів", - пояснили у посольстві.

Білоруська сторона розраховує, що "обурливе рішення" України про авіаційну блокаду Республіки Білорусь буде найближчим часом скасовано з урахуванням об'єктивного розгляду всіх обставин посадки 23 травня 2021 року в Національному аеропорту "Мінськ" літака авіакомпанії Ryanair, наголошується в ноті.

"Викрадення" літака Ryanair та авіаційна блокада Білорусі: