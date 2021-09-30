Світ буде знищено: офіцер НАТО спрогнозував, чим закінчиться війна США з РФ або Китаєм

Війна США з Росією або Китаєм призведе до армагеддону / Reuters

Капітан першого рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах вважає, що якщо США почнуть війну з Китаєм або з Росією, це призведе до армагеддону. За його словами, світ буде знищено.

"Вже 50 років ми воюємо, ведемо гібридні війни. Росія використовує В'єтнам, Кубу, Нікарагуа. А ми - Гондурас, Південну Корею. А Китай - це величезна військова міць. Вона ще недостатньо потужна, як США. Але з урахуванням того, як їхня міць розвивається, а наша руйнується, звичайно, вони дуже швидко нас наздоженуть", - сказав Табах в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

Військовий у відставці висловив сподівання, що гібридні війни не перейдуть у стадію гарячого протистояння.

"Я сподіваюся, що ми не дійдемо до гарячої війни, що ми зупинимося на холодній, яка відбувається зараз", - зазначив Табах.

Як повідомляв Главред, раніше капітан першого рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах прокоментував висновок американських військових з Афганістану, заявивши, що глава Білого дому Джо Байден "зробив багато подарунків" для господаря Кремля Володимира Путіна.