Світ спіткає катастрофа: вчені підтвердили апокаліптичні наслідки діяльності людства

Кількість опадів і посухи стануть більш катастрофічними.
Вчені в черговий раз торкнулися життєвоважливої теми зміни клімату і знайшли нові підтвердження того, що викиди СО2 через людську діяльність вже в недалекому майбутньому глобально і жахливо змінять стан Землі.
Результати дослідження опубліковані в Nature Reviews Earth & Environment і Nature Climate Change.
Кліматологи провели аналіз мінливості коливання температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану (ENSO), від якого залежить клімат всієї планети.
Вони змоделювали клімат найближчого майбутнього за сценарієм збільшення викидів парникових газів і прийшли до невтішних висновків. Зокрема, експерти заявили, що мінливість ENSO буде збільшуватися разом з потеплінням клімату.
Автори роботи стверджують, що людство згубно впливає на клімат і особливо глобальне потепління. Таким чином фонове потепління в східній екваторіальній частині Тихого океану проходитиме швидше, ніж у західній.
Однак глобальне потепління посилить мінливість як температури поверхні моря, так і кількості екстремальних опадів, які проявлять себе раніше.
"Кількість опадів і посухи стануть більш катастрофічними через більш теплий клімат і посилення гідрологічних циклів", - підсумували дослідники.
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Нагадаємо, раніше в ООН заявили, що світ зміниться через кілька десятків років. Причому до невпізнання. Землю спіткає голод і стихійні лиха.