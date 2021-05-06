Світу загрожує катастрофа: в ООН зробили попередження

Антоніу Гутерріш заявив про катастрофу / un.org

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш зробив тривожну заяву через глобального потепління.

Як йдеться в заяві на сайті ООН, за його словами, людство опинилося на краю прірви.

За словами Гутерріша, в 2020 році температура стала вище на 3 градуси, а рівень моря – вище приблизно на 15 метрів.

"Минулого року було вже на 1,2 градуса спекотніше, ніж в доіндустріальні часи - це небезпечно близько до 1,5 градусної межі, встановленої науковим співтовариством. Ми все ще рухаємося до катастрофічного підвищення температури на 2,4 градуса до кінця століття. Ми дійсно стоїмо на краю прірви", - підкреслив він.

Генсек ООН зазначив, що діючих зобов'язань країн щодо скорочення викидів парникових газів недостатньо, щоб запобігти кліматичній катастрофі.

"Але якщо ми будемо працювати разом, ми зможемо запобігти гіршим наслідкам порушення клімату і використовувати відновлення після пандемії COVID-19, щоб направити нас на більш чистий і зелений шлях", - додав Гутерріш.

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