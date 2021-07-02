"Міс Білорусь" для Лукашенка: експерт розкрила таємниці скандального конкурсу

Олександр Лукашенко / Reuters

У Білорусі проходять кастинги Національного конкурсу краси"Міс Білорусь". Вимоги до претенденток в перші дні країни досить жорсткі. Дівчата повинні бути не старше 24 років, незаміжніми і не мати дітей. Не допускаються пірсинг і татуювання, зріст – не менше 174 сантиметрів.

Але цього року додалася ще одна важлива умова: лояльне ставлення до влади, пише Сurrenttime.

Як підкреслила голова Фемгрупи Координаційної ради Білорусі Юлія Міцкевич, постійно, практично на кожному фіналі конкурсу присутній Олександр Лукашенко.

"І тоді дівчата, які перемогли в цьому конкурсі, були в його – як би це м'якше сказати - оточенні і навіть робили кар'єру", - каже вона.

"Мені дуже складно уявити, як важко може бути дівчатам відмовитися від пропозицій з ним [Лукашенка] кудись поїхати або піти, – каже Юлія Міцкевич. - Всією таємницею того, що відбувається з цими дівчатами після і на яких умовах вони опиняються в оточенні цієї людини, ми не знаємо. Ми можемо тільки здогадуватися".

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У спільному розслідуванні російського видання " Проект "і телеканалу" Белсат " йдеться, що колишні учасниці конкурсів краси часто стають співробітницями протоколу президента. Це дівчата, які супроводжують Олександра Лукашенка на публічних заходах.

У 2019 році колишня "Міс" з оточення Лукашенка – Марія Василевич стала наймолодшим депутатом парламенту Білорусі, не маючи ніякого політичного досвіду. Британське видання The Times тоді написало, що, ймовірно, у 22-річної Марії Василевич є романтичний зв'язок з Лукашенком. Дівчина у відповідь заявила, що це брехливі факти.

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Раніше економіст, старший науковий співробітник Центру політики безпеки у Вашингтоні, президент Інституту економічного аналізу Андрій Ілларіонов в ході чату в Главреді заявив про те, що Білорусь вже давно йде шляхом Північної Кореї. За його словами, після останніх подій у Білорусі, ймовірно, посилиться еміграція білорусів в Україну, Польщу, інші європейські країни.