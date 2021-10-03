Чи міг Путін підхопити коронавірус і чи загрожує йому смерть: інфекціоніст оцінив ризики

Володимир Путін пішов на самоізоляцію/ Фото Reuters

Президент Росії Володимир Путін пішов на самоізоляцію через виявлений коронавірус в його оточенні. Інфекціоніст, консультант з управління змінами Revival Institute for Future Вадим Арістов під час чату на Главреді оцінив ризик того, що господар Кремля сам міг також захворіти на COVID-19, адже вакцинувався він наприкінці березня.

Згідно графіків з Ізраїлю видно, що імунітет після вакцинації втрачає ефективність приблизно з п'ятого місяця, сказав експерт.

"З моменту вакцинації Путіна цей час минув. Але це не означає, що йому дуже загрожують важкі форми COVID. Тому що вже є засоби для зниження тяжкості перебігу хвороби. Наприклад, коли заразився Трамп, йому вводилися антитіла з профілактичною метою, а вони істотно знижують тяжкість перебігу. Крім того, є процедури, цілком доступні для всіх людей, наприклад, регулярне промивання носа фізіологічним розчином", - пояснив інфекціоніст.

Арістов додав, що навіть у людей у віці 80+ летальність від COVID-19 становить 17%, тобто вона не є надзвичайно великою.

"Зазвичай летальність загрожує людям з "крихким" станом здоров'я. Путін зовні виглядає досить активним і енергійним, і у нього навряд чи незадовільний стан здоров'я. Тому постковідний синдром він заробити може, але я не думаю, що йому загрожує смерть від коронавірусу", - вважає інфекціоніст.

Нагадаємо, Володимир Путін зробив щеплення від коронавірусу 23 березня, заявив його прессекретар Дмитро Пєсков. Тоді він повідомив, що Кремль не поширюватиме фото - і відеокадри самої процедури.