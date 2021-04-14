Морська авіація і стрільби: кораблі ЧФ РФ вийшли на навчання в Чорне море

Російські кораблі вивели на навчання в Чорне море / Reuters

Бойові кораблі Чорноморського флоту РФ, серед яких фрегат, ракетні та десантні військові судна, вийшли на навчання до чорноморської акваторії. У морі планується проведення одиночних і спільних залікових артилерійських навчальних стрільб по надводних і повітряних цілях. Заходи проводяться в рамках контрольної перевірки боєготовності військ.

"Загін кораблів Чорноморського флоту вийшов у море для проведення артилерійських стрільб в рамках контрольної перевірки сил флоту за зимовий період навчання", - заявили у відділі інформаційного забезпечення ЧФ, повідомляє РИА Новости.

Як відомо, в загоні кораблів знаходяться фрегат Адмірал Макаров, малі ракетні кораблі Грайворон і Вишній Волочек, ракетний корабель на повітряній подушці Самум, тральщик Іван Голубець, і великі десантні кораблі. Вже проведені навчання з подолання перешкоди у вигляді мінного загородження.

Під час навчань стрільби здійснюватимуться по мішенях.читайте такожУ Зеленського зробили тривожну заяву про війська РФ на кордоні

"У морі екіпажі кораблів проведуть одиночні і спільні залікові артилерійські стрільби по надводних і повітряних цілях. Роль умовного противника виконуватимуть морські щити-мішені", - уточнили у флоті.

Також підкреслюється, що під час військових маневрів сили ЧФ мають намір задіяти і морську авіацію, серед якої літаки, вертольоти і сили протиповітряної оборони Чорноморського флоту.

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