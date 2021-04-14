Морська авіація і стрільби: кораблі ЧФ РФ вийшли на навчання в Чорне море

У військових маневрах будуть задіяні морська авіація і сили ПРО Чорноморського флоту Росії.
Бойові кораблі Чорноморського флоту РФ, серед яких фрегат, ракетні та десантні військові судна, вийшли на навчання до чорноморської акваторії. У морі планується проведення одиночних і спільних залікових артилерійських навчальних стрільб по надводних і повітряних цілях. Заходи проводяться в рамках контрольної перевірки боєготовності військ.
"Загін кораблів Чорноморського флоту вийшов у море для проведення артилерійських стрільб в рамках контрольної перевірки сил флоту за зимовий період навчання", - заявили у відділі інформаційного забезпечення ЧФ, повідомляє РИА Новости.
Як відомо, в загоні кораблів знаходяться фрегат Адмірал Макаров, малі ракетні кораблі Грайворон і Вишній Волочек, ракетний корабель на повітряній подушці Самум, тральщик Іван Голубець, і великі десантні кораблі. Вже проведені навчання з подолання перешкоди у вигляді мінного загородження.
Під час навчань стрільби здійснюватимуться по мішенях.читайте такожУ Зеленського зробили тривожну заяву про війська РФ на кордоні
"У морі екіпажі кораблів проведуть одиночні і спільні залікові артилерійські стрільби по надводних і повітряних цілях. Роль умовного противника виконуватимуть морські щити-мішені", - уточнили у флоті.
Також підкреслюється, що під час військових маневрів сили ЧФ мають намір задіяти і морську авіацію, серед якої літаки, вертольоти і сили протиповітряної оборони Чорноморського флоту.
Війська Росії біля кордонів України
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня оголосив про те, що Росія стягує війська до кордонів України, мотивуючи свої дії підготовкою до військових навчань.
- 6 квітня у Росії оголосили про контрольну перевірку боєготовності військ. Збройні підрозділи були виведені на полігони для проходження навчань. Заходи повинні пройти у всіх військових округах держави. На квітень у Міноборони запланували провести 4048 військових маневрів.
- США у відповідь на дії Росії біля українських кордонів прийняли рішення направити в Чорне море два військових кораблі американських військово-морських сил, які перебуватимуть в чорноморській акваторії до 4-5 травня.