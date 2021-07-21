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Сильна підтримка США і доля Північного потоку-2: у Байдена оголосили деталі візиту Зеленського

21 липня 2021, 17:32

Вашингтон до приїзду президента Зеленського приготував "дуже амбітну повістку", стверджує Дерек Шолль.

Зеленський
У Держдепі США наразі не готові назвати точних термінів візиту Зеленського до Вашингтона / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський і господар Білого дому Джо Байден під час зустрічі у Вашингтоні обговорять питання газопроводу Північний потік-2, а також аспекти зміцнення українсько-американських відносин. США готують серйозний порядок денний перемовин до приїзду українського глави держави. Про це заявив радник Держдепу Дерек Шолль.

У інтерв'ю РБК-Україна він розповів про те, що адміністрація Байдена, як і раніше, підтримує територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України. Президент США на перемовинах із Зеленським має намір обговорити різний спектр питань, включаючи ситуацію з Північним потоком-2.читайте такожРізка умова України щодо ПДЧ і СП-2: дипломат пояснив, чому у Байдена тягнуть з візитом Зеленського

"Це основа нашого підходу до України в цілому і "Північного потоку-2" зокрема... і ми з великим нетерпінням очікуємо на продовження наших розмов вже під час візиту президента Зеленського до Вашингтона, який, сподіваюся, відбудеться дуже скоро", - сказав Шолль.

Також він додав, що наразі невідома точна дата приїзду Зеленського до США, проте Штати готують "дуже амбітний порядок" перемовин і прагнуть до зміцнення відносин з Україною.

"Ми працюватимемо над колом питань, які, сподіваємося, зможемо вирішити на цій зустрічі, це те, для чого зустрічі призначені. Ми ставитимемо дуже амбітну повістку для цієї зустрічі. Але ця зустріч - це тільки один момент. Ми хочемо витратити наступні декілька років, щоб зробити наші відносини ще міцнішими", - підкреслив Дерек Шолль.

Дивіться відео ТСН: про що домовилися США і ФРН щодо Північного потоку-2

Візит Зеленського до Вашингтону

Володимир Зеленський Джо Байден Північний потік-2 новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Сильна підтримка США і доля Північного потоку-2: у Байдена оголосили деталі візиту Зеленського». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
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