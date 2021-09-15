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Потужна підтримка України і гнів Росії: США готові передати Києву системи Залізний купол - Politico

15 вересня 2021, 13:10

Дві батареї США Iron Dome можуть потрапити на озброєння України і опинитися на Донбасі.

Залізний купол
Ізраїль використовує системи Залізний купол вже 10 років / Reuters

Законопроект про оборонну політику США на 2022 рік передбачає поправку, згідно з якою Міноборони має надати Конгресу доповідь, що включає пункти про можливий продаж або передачу Україні тактичних систем протиракетної оборони Залізний купол. Дві батареї Iron Dome навряд чи будуть розгорнуті в найближчому майбутньому, проте така ситуація посилить протиріччя між Вашингтоном і Москвою. При цьому системи можна буде поставити для захисту стратегічних об'єктів на сході країни.

Журналісти американського видання Politico пишуть, що Москва, яка веде гібридну війну проти України на Донбасі, може розцінити такий крок як провокацію. Росіяни вже дорікали США в розміщенні систем ПРО у Румунії і розглядали такий крок в якості загрози своїй державі. Однак Штати і Північноатлантичний альянс подібні звинувачення відкидали.читайте такожПоставки зброї з США: Зеленський розповів про допомогу Вашингтона в переозброєнні ЗСУ

"Пропозиція продати або відправити Києву нові системи ППО, ймовірно, посилить напруженість у відносинах з Москвою, яка з 2014 року веде проксі-війну на сході України і розцінює таку передачу недалеко від її кордону як провокацію. Росія давно скаржилася на американську систему протиракетної оборони у Румунії, стверджуючи, що вона може бути використана в наступальних цілях, але США і НАТО це звинувачення відкинули", - зазначає видання.

Також вказується, що версія проекту закону аро оборону США на наступний фінансовий рік конкретно не встановлює систему озброєнь, яку отримає Україна. Однак співробітник Конгресу - співрозмовник журналістів - уточнив, що Київ може отримати дві армійські батареї Iron Dome.

Згідно з інформацією журналістів, таке рішення є реакцією США на слова глави Міноборони України Андрія Тарана, який казав, що відомство могло б витратити частину коштів оборонної допомоги на нові системи, додавши, що це мова могла б йти і ПРО Залізний купол.

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До речі, глава програми досліджень Росії в корпорації CNA Майкл Кофман сказав, що такі системи можуть не спрацювати в Україні. На його думку, батареї Iron Dome можуть бути швидко збитими російськими ракетними системами залпового вогню.

Однак, як зазначає експерт, система здатна перехопити ракети більшої дальності, що посприяє захисту стратегічних об'єктів на сході України.

"Але вона може перехоплювати ракети більшої дальності, що дозволить батареї захищати критично важливий об'єкт або командний центр на сході України", - підкреслив Кофман.

Довідка

Залізний купол - це тактична система протиракетної оборони, завданням якої є захист від некерованих тактичних ракет з дальністю польоту від 4 до 70 кілометрів. Комплекс було розроблено у Ізраїлі компанією Rafael спільно з американською Raytheon 10 років тому. У сучасному світі ця система є одним з найефективніших засобів знищення ракет малої дальності. У Ізраїлі заявляли, що комплекс перехопив близько 90% ракет.

Сили ППО США в Україні

Віцепрем'єр, міністр з питань окупованих територій Олексій Резніков у серпні заявив, що Україна в умовах протистояння викликам, пов'язаним з агресією Росії, готова розгорнути сили протиповітряної оборони США. За його словами, такий крок не суперечить чинному українському законодавству.

У МЗС Росії у відповідь назвали заяву Рєзнікова "провокацією". Спікер відомства Марія Захарова звинуватила Україну у веденні, мовляв,"провокаційної політики" щодо Москви.

Прессекретар президента Сергій Никифоров сказав, що розміщення сил ППО США в Україні це наразі "гіпотетичний" варіант посилення безпеки країни. Подібний крок вимагає узгодження з українським суспільством і Північноатлантичним альянсом.

viber
новини США новини України Залізний купол
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