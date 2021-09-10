Потужна допомога Києву від США: у Держдепі оголосили про готовність до участі у діалозі щодо Донбасу

США готові взяти участь у перемовинах радників лідерів України, Росії, Франції та Німеччини в нормандському форматі / УНІАН

Сполучені Штати готові брати участь у перемовинах щодо Донбасу, причому як в рамках нормандського формату, так і на інших майданчиках прийняття рішень. Як тільки у Вашингтоні побачать спосіб вирішення конфлікту, українській державі буде надана допомога. Остання зустріч радників президентів України і Росії пройшла на позитивній ноті. Про це заявила заступниця держсекретаря з політичних питань Вікторія Нуланд.

Американська чиновнця під час виступу на форумі YES-Brainstorming у п'ятницю, 10 вересня, нагадала про те, що США вже брали участь у паралельному нормандському формату перемовному процесі. Представники Вашингтона проводили перемовини з Росією і Україною, проте успіху досягти так і не вдалося.

"Потім ми на підтримку цілей і прагнень розмовляли з Москвою і Києвом, щоб спробувати підтримати, закрити прогалини і додати нашу частку креативності. Ці зусилля не значно просунулися", - зазначила Нуланд.читайте такожСША не залишать Україну в битві з РФ: Кулеба назвав сценарії участі Вашингтона у діалозі щодо Донбасу

За її словами, наразі Вашингтон заявив представникам Києва, Москви, Берліна і Парижа про те, що американці готові брати участь у перемовинах щодо Донбасу, причому в будь-якому форматі.

"Чи то в нормандському форматі або знову в паралельній підтримці, якщо наша сторона побачить спосіб, яким ми можемо допомогти", - зазначила Нуланд.

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Також вона додала, що згідно з її інформацією, нещодавно пройшла зустріч керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, заступника глави Адміністрації президента РФ Дмитра Козака, а також радників лідерів Німеччини та Франції. Причому на зустрічі відбулися певні позитивні зрушення.

"Вона (зустріч, - ред.) була принаймні більш позитивною в тоні. Якщо цей процес оживе і набуде якогось життя - ми готові допомогти", - підкреслила Вікторія Нуланд.

Участь США у перемовинах щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський раніше критично висловився про перспективи Мінського формату і сказав, що робота перемовного майданчика себе не виправдала. Виходячи з цього, він має намір знайти альтернативні варіанти врегулювання збройного конфлікту на Донбасі під час дискусій з президентом США Джо Байденом і господарем Кремля Володимиром Путіним.

Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков стверджував, що Москва погодиться з участю США у перемовинах щодо Донбасу у тому випадку, якщо перемовний порядок буде реалізовано відповідно до інтересів Кремля.

Колишній посол США в Україні, американський дипломат Джон Гербст вважає, що Вашингтон не зможе взяти участь у перемовинах щодо Донбасу. Причиною тому є небажання Німеччини, Франції та Росії бачити Штати у даному процесі.

Віцепрем'єр-міністр, міністр з питань окупованих територій Олексій Резніков вважає, що США можуть взяти участь не тільки в нормандському форматі щодо Донбасу, але і в консультаціях в рамках Будапештського меморандуму.