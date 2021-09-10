УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Потужна допомога Києву від США: у Держдепі оголосили про готовність до участі у діалозі щодо Донбасу

10 вересня 2021, 23:40

Зустріч глави ОП Єрмака, заступника голови АП РФ Козака з радниками лідерів Німеччини і Франції пройшла на позитивній ноті, сказала Вікторія Нуланд.

Україна США
США готові взяти участь у перемовинах радників лідерів України, Росії, Франції та Німеччини в нормандському форматі / УНІАН

Сполучені Штати готові брати участь у перемовинах щодо Донбасу, причому як в рамках нормандського формату, так і на інших майданчиках прийняття рішень. Як тільки у Вашингтоні побачать спосіб вирішення конфлікту, українській державі буде надана допомога. Остання зустріч радників президентів України і Росії пройшла на позитивній ноті. Про це заявила заступниця держсекретаря з політичних питань Вікторія Нуланд.

Американська чиновнця під час виступу на форумі YES-Brainstorming у п'ятницю, 10 вересня, нагадала про те, що США вже брали участь у паралельному нормандському формату перемовному процесі. Представники Вашингтона проводили перемовини з Росією і Україною, проте успіху досягти так і не вдалося.

"Потім ми на підтримку цілей і прагнень розмовляли з Москвою і Києвом, щоб спробувати підтримати, закрити прогалини і додати нашу частку креативності. Ці зусилля не значно просунулися", - зазначила Нуланд.читайте такожСША не залишать Україну в битві з РФ: Кулеба назвав сценарії участі Вашингтона у діалозі щодо Донбасу

За її словами, наразі Вашингтон заявив представникам Києва, Москви, Берліна і Парижа про те, що американці готові брати участь у перемовинах щодо Донбасу, причому в будь-якому форматі.

"Чи то в нормандському форматі або знову в паралельній підтримці, якщо наша сторона побачить спосіб, яким ми можемо допомогти", - зазначила Нуланд.

Реклама

Також вона додала, що згідно з її інформацією, нещодавно пройшла зустріч керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, заступника глави Адміністрації президента РФ Дмитра Козака, а також радників лідерів Німеччини та Франції. Причому на зустрічі відбулися певні позитивні зрушення.

"Вона (зустріч, - ред.) була принаймні більш позитивною в тоні. Якщо цей процес оживе і набуде якогось життя - ми готові допомогти", - підкреслила Вікторія Нуланд.

Участь США у перемовинах щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський раніше критично висловився про перспективи Мінського формату і сказав, що робота перемовного майданчика себе не виправдала. Виходячи з цього, він має намір знайти альтернативні варіанти врегулювання збройного конфлікту на Донбасі під час дискусій з президентом США Джо Байденом і господарем Кремля Володимиром Путіним.

Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков стверджував, що Москва погодиться з участю США у перемовинах щодо Донбасу у тому випадку, якщо перемовний порядок буде реалізовано відповідно до інтересів Кремля.

Колишній посол США в Україні, американський дипломат Джон Гербст вважає, що Вашингтон не зможе взяти участь у перемовинах щодо Донбасу. Причиною тому є небажання Німеччини, Франції та Росії бачити Штати у даному процесі.

Віцепрем'єр-міністр, міністр з питань окупованих територій Олексій Резніков вважає, що США можуть взяти участь не тільки в нормандському форматі щодо Донбасу, але і в консультаціях в рамках Будапештського меморандуму.

viber
новини США нормандський формат Вікторія Нуланд новини України новини Донбасу
Зараз ви переглядаєте новину «Потужна допомога Києву від США: у Держдепі оголосили про готовність до участі у діалозі щодо Донбасу». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Jerry Heil в трусиках і маєчці побалувала шанувальників фігурою в пікантній фотосесіїJerry Heil в трусиках і маєчці побалувала шанувальників фігурою в пікантній фотосесії Кадри, що не залишать байдужим: Секретна служба США показала небачені фото теракту 11 вересняКадри, що не залишать байдужим: Секретна служба США показала небачені фото теракту 11 вересня Міс Україна роздягнулася і викликала фурор гарячими фото з відпочинкуМіс Україна роздягнулася і викликала фурор гарячими фото з відпочинку Гороскоп на 11 вересня для всіх знаків Зодіаку: погані новини, охолодження почуттів або успіхГороскоп на 11 вересня для всіх знаків Зодіаку: погані новини, охолодження почуттів або успіх Фестиваль божевілля восьмий рік поспіль: як теперішній Крим ілюструє буденність злаФестиваль божевілля восьмий рік поспіль: як теперішній Крим ілюструє буденність зла

Останні новини

20:57

Білорус відпустив жарт на адресу Лукашенка й отримав півтора року колонії з примусовим лікуванням

20:39

У моду на осінь-зиму 2021 2022 увійшли теплі жилети приголомшливої краси Фото Відео

20:27

Різке зниження транзиту Газпромом: Вітренко дав сумний прогноз для України Відео

20:10

Помер український художник і архітектор Флоріан Юр'єв – творець герба Києва

19:49

Зачистка від окупантів: Данілов розкрив план звільнення ОРДЛО і Криму Відео

Реклама
19:32

Російський пропагандист Кисельов "вперше в житті" пропустить ефір: названо причину Відео

19:21

Як Газпром нашими ж руками анулює транзитний договір Погляд

18:59

На Донбасі ЗСУ зазнають втрат після ворожого удару: загинув український військовий, багато поранених Відео

18:27

У Житомирі "швидка" влетіла у легковик: загинула людина, яку везли до лікарні

18:21

"Про український парад у Москві мріяти зобов'язаний кожен": Скабєєва "спалилася" на росТБ Відео

17:48

Відкати не прокотили: в Мінцифрі запідозрили корупцію в закупівлі ноутбуків вчителям Відео

17:39

Різко похолодає, заллють дощі: синоптик назвала терміни закінчення бабиного літа Відео

17:10

Місія МВФ прибуде до України вже менш ніж за два тижні – представник країни у Фонді Відео

16:53

Україна повинна залишитися країною-транзитером: Меркель поставила умову для запуску СП-2 Відео

16:28

Прикмети на 12 вересня: що не можна робити в день Олександра Відео

16:26

Набридло чекати на дорожників: житель Херсона власним коштом намалював "зебру" біля школи Відео

16:00

Гороскоп на 12 вересня для всіх знаків Зодіаку: збитки, скандал або ризик травм Відео

15:51

"Я втомився, нас тримають на гачку": Кулеба відверто розповів, чому Україну не беруть в ЄС Відео

15:36

Заманив в автівку й вивіз за село: під Херсоном чоловік зґвалтував 12-річну внучку співмешканки

15:31

Вмирають в 11 разів частіше: у США з'ясували, що загрожує не вакцинованим від COVID-19 Відео

Реклама
15:01

Чому сивіє волосся і чи можна його висмикувати Відео

14:38

20 років вже мало: від членства в ЄС Україну віддаляють "світлові роки" – президент Естонії Відео

14:21

"Спасибі, що не синьою ізоляційною стрічкою": у Мережі висміяли "креативне рішення" Укрзалізниці

14:20

Споювали, годували простроченими продуктами й змушували тяжко працювати: копи викрили "рабовласників" Відео

13:22

Україна хоче винести питання Північного потоку-2 на нормандський формат - Єрмак Відео

12:57

У Донецькій області копи "вкрали" урну на автомийці та потрапили на відео Відео

12:52

В окупованому Криму смартфони Xiaomi перетворюються на "цеглу": пристрої блокують

12:26

Єрмак заявив, що РФ вже використовує Північний потік-2 як зброю проти України, і навів приклад Відео

12:06

В Україні по-літньому тепло і сонячно, повітря прогріється до +27: прогноз погоди на 11 вересня Відео

11:41

На Львівщині батько збив на авто свою дворічну доньку: дитина померла Відео

11:18

Любовний гороскоп на тиждень 13-19 вересня: відносини з колишнім, плітки або сцени ревнощів Відео

11:10

Понад половина українців допускає повномасштабну війну з Росією - опитування

11:05

Конкретні кроки після старту Північного потоку-2: в ОП закликали США зафіксувати обіцянки на папері Відео

10:38

Гороскоп на 11 вересня для всіх знаків Зодіаку: погані новини, охолодження почуттів або успіх

10:27

Як правильно вибрати соняшникову олію та відрізнити фальсифікат - поради експертів Відео

10:06

Мати вколола дитині отруйну речовину, а собі снодійне: моторошні деталі загибелі хлопчика у Дніпрі Відео

09:26

"З Пентагону стирчав хвіст літака": офіцер ВМС США поділився спогадами про трагедію 9/11 Фото

08:55

Бойовики атакували ЗСУ на Донбасі: українська армія зазнала втрат

08:21

COVID-хворих все більше: за добу в Україні виявили 3 869 інфікованих Відео

08:15

В Росії вибухнув газ у житловому будинку: загинули три особи, у тому числі дитина

Реклама
07:45

Фестиваль божевілля восьмий рік поспіль: як теперішній Крим ілюструє буденність зла Погляд

07:28

Газовий шантаж і удар по Європі: в Україні попередили про небезпеку і сценарії Москви щодо СП-2 Відео

07:27

Про що говорять брови: ці "підказки" допоможуть зрозуміти жінку з першого погляду Відео

07:26

"Погана угода": у Держдепі США продовжать боротьбу з Північним потоком-2 як з політичним проєктом РФ Відео

06:30

До СРСР-2 ще далеко: чому насправді зустрічалися Путін і Лукашенко Погляд

05:28

Росія поглинає Білорусь, але Лукашенко не здається: Кулеба розкрив план опору Путіну Відео

05:02

Соня Таюрська топлес засвітила груди на провокаційному фото

04:46

Усікновення глави Іоанна Хрестителя - листівки і душевні побажання

04:24

Врятуватися від COVID-19: Комаровський дав просту пораду і попередив про "суперрозповсюджувача" Відео

03:50

Після 6-ої вечора їсти можна й треба: дієтолог розповів, чим вечеряти без шкоди для фігури

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти