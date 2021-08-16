Потужний удар і "геополітичний Чорнобиль": у США б'ють на сполох через відхід військ з Афганістану

Афганістан відтепер контролюється Талібаном / Reuters

Афганістан під владою талібів фактично перетвориться на "геополітичний Чорнобиль". Наслідки позначаться на політичній ситуації не тільки у США, але і в інших світових державах. Крах афганського уряду призведе до того, що Штати відтепер зіткнуться з новою реальною загрозою у вигляді бойовиків Талібану. Про це заявив колишній глава ЦРУ Девід Петреус.

Як повідомляє The Times, він розповів про те, що прихід талібів до влади у Афганістані внаслідок виведення з країни американських військ є "катастрофою", яка неодмінно позначиться на політичній ситуації не тільки у США, але і в країнах-союзниках американської держави. На регіон очікує значне погіршення ситуації.читайте такожЛюди гинуть в тиснявах, примотують себе до літаків і падають з висоти: що діється у Афганістані

За словами Петреуса, він вже попереджав про можливий "психологічний колапс" у тому випадку, якщо афганські сили дійдуть висновку про те, що вони залишилися тет-а-тет з бойовиками Талібану, а розраховувати на допомогу міжнародних сил більше немає жодної можливості. Такий розвиток подій суттєво послаблює опір в країні.

Крім того, колишній глава ЦРУ акцентував увагу на тому, що після приходу талібів до влади у Афганістані, Штатам доведеться побоюватися не Аль-Каїди або Ісламської держави, а Талібану. Крах Афганістану призведе до "реальної загрози".

"Ми раніше називали це "геополітичним Чорнобилем", - додав він, підкресливши, що ця термінологія застосовується до території, де домінує насильство, екстремізм і "цунамі біженців".

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Ситуація у Афганістані

США виводять свої війська з Афганістану, повністю американські сили повинні залишити територію країни до 31 серпня. Тим часом таліби захоплюють державу.

15 серпня бойовики Талібану захопили столицю Афганістану - Кабул. Президент країни Ашраф Гані змушений був тікати з країни.

Пізніше представник Талібану Мухаммед Наїм публічно заявив про те, що "багаторічна війна" у Афганістані завершилася.