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Потужний удар по режиму Лукашенка: США запроваджують нові санкції проти Білорусі

7 серпня 2021, 19:38

США передали список компаній, монополізованих режимом Олександра Лукашенка і його соратниками.

Лукашенко
Проти режиму Олександра Лукашенка готують нові санкції / Reuters

Незабаром адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про нові санкціі проти білоруського режиму Олександра Лукашенка.

Нові санкції оголосять 9 серпня. Саме в цей день рік тому відбулися президентські вибори в Білорусі, які не визнали в США і в Європі, повідомляє CNN.

Зазначається, що лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила під час візиту до Вашингтона, що під час своїх зустрічей у США вона надала адміністрації Байдена конкретний список цілей, проти яких вона б хотіла бачити санкції.

За словами Тихановської, вона передала список компаній, монополізованих режимом Лукашенка і його соратниками, включаючи Білоруськалій, а також нафтові, лісові і сталеливарні підприємства.

Крім того, Тихановська закликала міжнародне співтовариство "послати сигнал солідарності з білорусами, які борються за демократію і свободу" 9 серпня, в річницю спірних виборів, які викликали масові протести по всій Білорусі.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Рада національної безпеки і оборони на своєму засіданні розгляне можливість введення Україною нових санкцій проти Білорусі, приєднавшись до відповідного рішення Європейського Союзу.

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