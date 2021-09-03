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Потужний спалах у небі: у США запуск українсько-американської ракети Alpha закінчився вибухом

3 вересня 2021, 09:59

На першому етапі підйому Alpha сталася аномалія, яка призвела до втрати носія.

Alpha, ракета
Старт на орбіту космічної ракети Alpha закінчився невдачею / Reuters

У США дебютний старт на орбіту космічної ракети Alpha приватної компанії Firefly Aerospace, з бази Ванденберг космічних сил США в Каліфорнії, закінчився невдачею.

Незабаром після досягнення носієм точки maхQ на траєкторії, ще до поділу ступенів, він вибухнув. Відео інциденту вже опублікували в Мережі.

Зліт ракети відбувся о 4: 58 по Києву над тихоокеанським узбережжям. Ракета успішно стартувала, але через пару хвилин після старту місію перервали через поки не з'ясовану обставину. У компанії обіцяють надати більше деталей про інцидент.

"На першому етапі підйому Alpha сталася аномалія, яка призвела до втрати носія. У міру збору додаткової інформації будуть надані додаткові відомості", - повідомили в компанії.

У Firefly уточнили: перед тим, як почати зворотний відлік, була очищена стартова територія і всі прилеглі райони, щоб мінімізувати ризик для співробітників компанії, персоналу бази і публіки.

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"Ми продовжуємо працювати, дотримуючись усіх протоколів безпеки", - додали там.

Судячи з повідомлення Firefly, вибух не став для них несподіванкою, а був проведений контрольовано – після реєстрації якогось аварійного стану на борту.

Вся корисне навантаження, яку ризикнули відправити на ракеті в її дебютному польоті розробники, втрачена.

Як уточнили у компанії Firefly Aerospace, вибух ракети Alpha рано-вранці 3 вересня був контрольованим, тобто її знищили з землі.

Разом з тим інженери Firefly Aerospace підкреслюють, що ракета з першої спроби подолала кілька найважливіших етапів: відірвалася від землі, досягла надзвукової швидкості, витримала максимальний тиск (Max Q).

"Ракета Firefly Alpha не вибухнула мимоволі, її політ був перерваний з центру управління Space Launch Delta 30 через аномалію, згідно з протоколами безпеки польотів. Важливо зауважити, що це був тестовий політ, основне завдання якого — зібрати дані для подальших запусків. На етапі створення першого льотного зразка ракети-носія тестують кожний ступінь окремо. Тестовий політ — це, по суті, перша інтеграція всієї ракети", — пояснили в компанії.

Що відомо про ракету Alpha компанії Firefly Aerospace

Alpha - відносно велика ракета в легкому класі носіїв: висота 29 м, Діаметр ступенів 1,8 м і обтічника 2 м.двоступенева одноразова з вантажопідйомністю 1000 кг на низьку навколоземну орбіту (200 км) з нахилом 28,5°, і до 630 кг – на сонячно-синхронну (500 км). Основна конструкція - з композиту, армованого вуглецевим волокном. Паливна пара: Гас RP-1 і рідкий кисень, газ-витискувач – гелій. Маса заправленої ракети-близько 54 тонн.

У 2017 році збанкрутілу через вихід з проекту євроінвестора Firefly Space Systems, засновану інженером Томом Маркузичем, викупив український бізнесмен Макс Поляков. Офіси Firefly aerospace розташовані в Остіні та Дніпрі. Основне виробництво вузлів зосереджено в штаті Техас, але частково обладнання/софт розробляється і в Україні. Також розробляють ракету Beta - до 4 т на НОО, і до 3 т на ССО, і місячний посадковий модуль Genesis за програмою Artemis.

Нагадаємо, раніше Джефф Безос здійснив космічний політ на своїй ракеті New Shepard. Разом з ним в космос вирушили його молодший брат, 53-річний Марк, 82-річна льотчиця Уоллі Франк і 18-річний Олівер Деймен.

Політ від початку і до кінця тривав близько 11 хвилин, за цей час пасажири відчували справжню невагомість, побачили кривизну горизонту.

viber
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