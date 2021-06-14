Потужний вибух у Новосибірську: збільшилася кількість постраждалих, названа причина

У Новосибірську прогримів потужний вибух / Інтерфакс

На газовій заправці для автототранспорту в Новосибірську сьогодні пролунав потужний вибух, у результаті постраждало 22 особи, 8 із них перебувають у вкрай важкому стані. Вибух був такої сили, що відкинув цистерну на декілька сотень метрів прямо на людей, котрі тікали з місця події.

Зараз відомо, що дев'ятеро осіб перебувають у важкому стані, а дванадцять у середньому. Сімом постраждалим госпіталізація не знадобилася.

За попередньою інформацією, пожежа виникла через не заземлення газовозу під час зливу газу в стаціонарну ємність, в результаті чого на автозаправній станції вибухнув резервуар з газом, автомобіль і наземна газова місткість. Зокрема, вибухнули і газові балони, які зберігалися в сусідніх гаражах.

За оперативними даними, загиблих немає, а відкритий вогонь ліквідовано.

Вибух стався біля газової заправки для автотранспорту в Новосибірську, повідомило "Інтерфаксу" інформоване джерело. За словами співрозмовника агентства, постраждали восьмеро осіб, у тому числі й двоє пожежників.

Вибух стався на складі на Гусинобродському шосе, пожежа перекинулася на територію заправки.

Зберігається загроза вибуху заправки, додав він.

Інформацію про пожежу на автозаправній станції в Новосибірську підтвердили журналістам у пресслужбі Головного управління МНС по регіону. За його словами, на місці пожежі чути вибухи.

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Злетів на повітря резервуари з паливом, гриб від вибуху було видно з відстані декількох кілометрів. Через сім хвилин перші пожежні були на місці події. Пожежі, площа якої склала близько 500 кв. м., було присвоєно третій ранг складності. На місці розгорнуто штаб з ліквідації пожежі. За розповідями рятувальників, гасіння ускладнюється безперервними вибухами газових балонів і ємностей з паливом, а також щільним задимленням.

Гусинобродське шосе перекрите співробітниками ГИБДД.

Раніше Главред повідомляв про те, що в Одесі на електропідстанції Чумка пролунав вибух. У результаті без світла і води залишилися три райони міста.

У зв'язку з аварією на міських електромережах знеструмлена водонасосна станція "Головна" і адміністративна будівля, а також резервні вводи електропостачання.