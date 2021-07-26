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"Московити вміють добре брехати і красти": в РФ "привласнили" американський винищувач

26 липня 2021, 09:41

До Дня ВМФ Росії Парламентська газета опублікувала фотографію авіаносного ударного угруповання флоту США.

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Фото, яким проілюстрували день ВМФ РФ. Зараз його вже змінили

До Дня військово-морського флоту РФ російське видання Парламентська газета в якості ілюстрації новини щодо цього свята використала фотографію авіаносного ударного угруповання флоту США.

Генерал-майор Служби безпеки України Віктор Ягун на своїй сторінці у Facebook написав, що винищувач на фото - американо-британський AV-8B Harrier II.

"У Московії Парламентська газета в якості ілюстрації до Дня ВМФ своєї країни використовувала фотографію авіаносного ударного угруповання флоту США. Винищувач на фотографії - американо-британський AV-8B Harrier II", - йдеться в повідомленні.

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Фото Facebook Віктор Ягун

У Мережі почали активно іронізувати над черговим конфузом від Росії.

"Московити вміють добре робити дві справи-брехати і пі***ть. Коли московит мовчить - знайте, щось краде. А як відкрив рот - бреше. Як завжди"

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"Той незручний момент, коли ІТ-ішник, який підбирав картинку -"відкосив"

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"Ну, не "Кузю", що димить, їм ставити на фото"

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"А ви що хотіли, щоби Кузя все димом там закоптив"

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"Бояришнік працює справно"

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До слова, зараз на сайті Парламентської газети під даним текстом змінили фото:

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Як повідомляв Главред, Росії не вперше видавати бажане за дійсне. Раніше російські рекламісти і піарники, які прославляють армію РФ, зганьбилися. На виданих до Дня ВДВ плакатах вони використали фото українських військових, які нібито марширують на тлі власівського триколора.

читайте такожУ РФ розганяють фейк про загибель дитини на Донбасі після удару ЗСУКрім того, російські ЗМІ нерідко розганяють фейки. Наприклад, в кінці червня пропагандистка і ведуча ток-шоу 60 хвилин на телеканалі Росія 1 Ольга Скабеева заявила, що президент України Володимир Зеленський за порадою американського лідера Джо Байдена "направив на Донбас колони українських гомосексуалістів".

"Донбас - це російські люди. Російських людей приходять окупувати геї. Страшна справа. У ЗСУ є цілі підрозділи. Це божевілля. Людей вибирають не за принципом їхньої боєготовності, а за їхньою орієнтацією. Всякі непристойності в голову приходять, але це їхня справа, нехай вони там в казармах займаються чим завгодно", – заявила Скабєєва.

Вона також вважає, що "батальйони гомосексуалістів" формують саме за вказівкою офіційного Києва.

новини Росії СБУ Військово-морський флот
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