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Чи може Путін пустити в хід ядерну кнопку - прогноз експерта

28 вересня 2021, 01:57

У керівництві Росії є розумні голови. Але завжди є небезпека, коли все вирішує одна людина.

Володимир Путін
Путінська Росія небезпечніша, ніж СРСР, впевнений Гаррі Табах / Фото Reuters

Капітан першого рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах вважає, що Володимир Путін навряд чи розв'яже ядерну війну, але таку можливість не можна виключати, тому що путінська Росія небезпечніша за СРСР.

За його словами, в керівництві РФ є розумні голови, "тому що їхні діти, їхня нерухомість – все на Заході. Але завжди є небезпека, коли все вирішує одна людина".

"Чи може Путін пустити в хід ядерну кнопку? Я сподіваюся, що він цього не зробить", - сказав Табах в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

За його словами, сьогодні Росія небезпечніша, ніж Радянський Союз.

"Там було політбюро, ці комуністи все ж таки повинні були рахуватися з кимось. Після Сталіна. А тепер в Росії все вирішує одна людина. Ніколи не знаєш, з якої ноги він встане, що він вирішить і чого захоче. Так, він каже: якщо немає Росії, тоді навіщо цей світ без Росії, немає мене - немає Росії ... треба стежити за цим", - зазначив офіцер НАТО.

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При цьому Табах вважає, що хоча Путін небезпечний, але навряд чи він використає ядерну кнопку.

"Я вважаю, що це не його стиль. Він краще вноситиме розкол в наше суспільство, у ваше суспільство, в європейське за допомогою п'ятої колони, пропаганди. У нього це дуже добре виходить. На сьогодні він домігся всього, чого хотів. Його запрошують у Велику сімку, йому дзвонить президент США, йому розповідають про свою маму, не звертають увагу на Україну", - резюмував капітан першого рангу ВМС США у відставці.

Зазначимо, у фільмі "Миропорядок 2018" президент РФ Володимир Путін розповів, в якому випадку він готовий натиснути на ядерну кнопку.

"Рішення про застосування ядерної зброї може бути ухвалено лише в тому випадку, якщо наша система попередження ракетного нападу зафіксувала не лише старт ракет, але і дала точний прогноз і траєкторії польотів. І час падіння головних частин на територію Російської Федерації (...) Якщохтось ухвалив рішення знищити Росію. Тоді у нас виникає законне право відповісти. Так, для людства це буде глобальна катастрофа, для світу буде глобальна катастрофа. Але я все ж таки як громадянин Росії та глава російської держави тоді хочу поставити запитання: а навіщо нам такий світ, якщо там не буде Росії", - сказав господар Кремля.

Як повідомляв Главред, 18 жовтня 2018 року на засіданні Міжнародного дискусійного клубу Валдай Путін відповів на запитання про те, що буде з тими, хто застосує ядерну зброю проти Росії. Він сказав, що "ми, як мученики, потрапимо в рай, а вони просто здохнуть, навіть не встигнувши покаятися".

viber
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