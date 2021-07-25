"Може підняти білий прапор": Трамп розповів, як попереджав Меркель про загрозу Північного потоку-2

Трамп розповів, як попереджав Меркель про загрозу Північного потоку-2 / Reuters

Колишній американський лідер Дональд Трамп вважає, що будівництво газопроводу Північний потік-2 незабаром буде завершено, а Росія завдяки цьому отримає мільярди доларів. Він згадав, як попереджав канцлера Німеччини Ангелу Меркель про загрозу трубопроводу.

Під час виступу на мітингу у Феніксі (штат Арізона), Трамп розповів, що Меркель, виступаючи на підтримку будівництва газопроводу, "робила це для Німеччини".

"Хоча я думаю, що цей газопровід - велика помилка для Німеччини", - сказав колишній президент США.

За його словами, Берлін може "підняти білий прапор".

"Оскільки все скінчено. Вони отримуватимуть 60-70% енергоносіїв з Росії", - стверджує Трамп.

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Республіканець пригадав, що в минулому він говорив Меркель такі слова: "Ми витрачаємо мільярди доларів на ваш захист від Росії, а ви платите мільярди і мільярди доларів Росії за енергоносії".

Трамп також дорікнув Байдену в тому, що той підтримав проєкт.

"Він схвалив найбільший трубопровід у світі - з Росії до Німеччини. І передбачається, що ми повинні захищати Німеччину", - вважає Трамп.

Північний потік-2 - про що йшлося раніше:

США і Німеччина 21 липня досягли угоди щодо Північного потоку-2. Документ передбачає гарантії Україні з боку Німеччини після запуску трубопроводу.

Йдеться про новий десятирічний договір на транзит газу між Росією і Україною, термін дії якого закінчується у 2024 році. Водночас, якщо Росія використовує газ в якості зброї проти Києва або піде на іншу агресію щодо України, Німеччина повинна буде запровадити санкції проти Москви і лобіювати питання запровадження нових обмежень проти РФ на рівні Євросоюзу.

Детальніше про угоду Німеччини та США щодо Північного потоку-2 можете дізнатися з сюжету:

Радник Держдепу Дерек Шолль під час свого візиту до Києва заявив, що найгіршим сценарієм для України може стати запуск Північного потоку-2 і відсутність компенсації українській державі. Однак зараз сторони, включаючи Київ, ведуть переговори, щоб не допустити подібну ситуацію.