Мстять за Лукашенка: у Білорусі повністю розірвали відносини з ЄС

Олександр Лукашенко / Reuters

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про розрив відносин з Європейським союзом - через свіжі економічні санкції проти його режиму. Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранка.

Зазначається, що напередодні до білоруського МЗС викликали керівника представництва ЄС у Мінську. Йому повідомили, що Білорусь призупиняє членство в "Східному партнерстві" — це ініціатива Євросоюзу для сусідніх країн, включаючи Україну.

Також в МЗС країни заявили, що розривають угоду з ЄС про взаємне повернення нелегальних мігрантів. А ще - відкликають представника Білорусі при ЄС для консультацій.

Крім того, Білорусь заборонила в'їзд всім причетним до санкцій європейським чиновникам. Їх ввели через арешт журналіста Романа Протасевича місяць тому.

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Білоруська влада 23 травня вчинила примусову посадку літака авіакомпанії Ryanair, який слідував рейсом Афіни-Вільнюс. У Мінську заявили про наявність бомби на борту, після чого пілот був змушений здійснити посадку в аеропорту столиці Білорусі. Під час огляду салону авіалайнера вибухових пристроїв виявлено не було.

Рейсом летів Білоруський Опозиційний блогер, засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич. Його разом з дівчиною Софією Сапегою білоруські силовики затримали в Мінську.

4 червня Євросоюз у зв'язку з даним інцидентом прийняв рішення повністю заблокувати повітряний простір своїх країн для білоруських авіакомпаній. При цьому авіалайнерам Білорусі також не можна приземлятися в європейських аеропортах.

24 червня Олександр Лукашенко пригрозив ввести воєнний стан у республіці через секторальні санкції з боку Євросоюзу. Він сказав, що підприємства країни не зіткнуться з проблемами через нові обмеження. При цьому політик назвав ЄС "мерзотниками", а європейські санкції – "безсиллям".