Чоловік легкоатлетки Тімановської розповів, чому зважився на переїзд до Києва

Чоловік спортсменки розповів, чому вирішив переїхати до Києва

Чоловік легкоатлетки з Білорусі Христини Тімановської переїхав в Україну. Зараз він не розкриває своє точне місце перебування із міркувань безпеки, повідомляє BBC.

25-річний Зданевич залишив Білорусь і зараз перебуває в Україні. За його словами, тут він почувається безпечно, оскільки має в країні знайомих.

"Рішення про виїзд прийняв протягом півгодини. Не відчував, що за мною стежать, спокійно пройшов кордон, зараз перебуваю у безпеці", - додав чоловік спортсменки.

Зданевич зазначив, що зараз в Білорусі залишилася мама Тимановської, втім, що сім'я планує робити далі - не готовий відповісти. Також виявилося, що Польща запропонувала його дружині візу і можливість виступити за країну.

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На питання, чи підтримували вони з Тимановскою протести і опозицію Білорусі, Зданевич відповів, що політикою ніколи не цікавилися і в акціях участі не брали.

Наостанок чоловік додав, що вони готові з дружиною повернутися до Білорусі, якщо їм не загрожує ув'язнення.

Скандал на Олімпіаді в Токіо-про що раніше писав Главред:

Нагадаємо, на Олімпійських Іграх в Токіо спалахнув скандал після того, як білоруську легкоатлетку Христину Тимановську спробували силою повернути до Мінську.

1 серпня Тимановська заявила, що її примусово намагалися відправити до Білорусі після того, як вона поскаржилася на тренерів білоруської національної команди на Олімпіаді.

2 серпня стало відомо про те, що чоловік білоруської легкоатлетки Христини Тимановської залишив Білорусь і поїхав до Києва.