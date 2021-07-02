Українці і росіяни - не один народ: у Кремлі вибухнули заявою про зустріч Путіна і Зеленського

Наразі немає конкретних перемовин щодо зустрічі Путіна і Зеленського - Пєсков / Reuters

У Кремлі вважають, що заява президента України Володимира Зеленського, що заперечує точку зору Москви, згідно з якою українці і росіяни нібито є "одним народом", не сприяє проведенню російсько-української зустрічі на рівні глав держав. При цьому наразі немає жодних предметних перемовин щодо зустрічі Путіна і Зеленського. Про це заявив прессекретар російського глави держави Дмитро Пєсков.

Як повідомляє ТАСС, спікер Кремля сказав, що слова Зеленського про те, що українці і росіяни – два різних народи, не сприяють проведенню зустрічі Путіна з президентом України.

"(Слова Зеленського, - ред.) жодним чином не вкладаються в процес підготовки зустрічі (президентів Росії і України, - ред.)", - вважає Пєсков.

Також він уточнив, що наразі немає конкретних перемовин щодо проведення зустрічі Зеленського і Путіна.читайте такожУ Зеленського прокоментували слова Путіна про "зовнішнє управління Україною"

"Та й, до речі, якщо абстрагуватися від таких невдалих з нашої точки зору заяв, субстантивно жодної підготовки не ведеться і жодних кроків в цьому плані не робиться", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Зустріч Зеленського і Путіна