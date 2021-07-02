Українці і росіяни - не один народ: у Кремлі вибухнули заявою про зустріч Путіна і Зеленського

У Москві незадоволені заявою Зеленського про те, що українці і росіяни є різними народами.
У Кремлі вважають, що заява президента України Володимира Зеленського, що заперечує точку зору Москви, згідно з якою українці і росіяни нібито є "одним народом", не сприяє проведенню російсько-української зустрічі на рівні глав держав. При цьому наразі немає жодних предметних перемовин щодо зустрічі Путіна і Зеленського. Про це заявив прессекретар російського глави держави Дмитро Пєсков.
Як повідомляє ТАСС, спікер Кремля сказав, що слова Зеленського про те, що українці і росіяни – два різних народи, не сприяють проведенню зустрічі Путіна з президентом України.
"(Слова Зеленського, - ред.) жодним чином не вкладаються в процес підготовки зустрічі (президентів Росії і України, - ред.)", - вважає Пєсков.
Також він уточнив, що наразі немає конкретних перемовин щодо проведення зустрічі Зеленського і Путіна.читайте такожУ Зеленського прокоментували слова Путіна про "зовнішнє управління Україною"
"Та й, до речі, якщо абстрагуватися від таких невдалих з нашої точки зору заяв, субстантивно жодної підготовки не ведеться і жодних кроків в цьому плані не робиться", - підкреслив Дмитро Пєсков.
Зустріч Зеленського і Путіна
- Президент України Володимир Зеленський у травні казав про те, що Київ вже веде перемовини з Москвою щодо проведення зустрічі з російським главою держави Володимиром Путіним.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков підтверджував, що перегмовини з приводу організації зустрічі глави РФ Путіна з президентом України Зеленським дійсно йдуть. На цьому напрямку за лінією Москви працює заступник голови Адміністрації президента Дмитро Козак.
- 30 червня під час прямої лінії Путін заявив, що він не відмовляється від зустрічі з Зеленським. Однак він звинуватив президента України у тому, що український гарант нібито здав країну під зовнішнє управління Заходу і підкреслив відсутність доцільності такої зустрічі з точки зору Кремля. Крім того, Путін назвав українців і росіян "одним народом".
- Український президент Володимир Зеленський у відповідь сказав, що він готовий до зустрічі з Путіним у тому випадку, якщо глава Кремля дійсно зацікавлений у врегулюванні російсько-українського конфлікту. При цьому він сказав, що якби українці і росіяни були б "одним народом", то у Москві всі користувалися б гривнею, а над Держдумою РФ майорів жовто-блакитний прапор.