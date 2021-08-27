"Ми відповімо силою": після терактів у Кабулі Байден наказав готувати удари по лідерах "ІДІЛ"

Джо Байден звенувся до нації/ Фото Reuters

Президент США Джо Байден звернувся до нації після терактів у Кабулі, які сталися 26 серпня.

Насамперед американський лідер заявив, що військові, які віддали свої життя в Афганістані, є героями, і США не пробачать тих, хто влаштував ці теракти. Байден оголосив хвилину мовчання в пам'ять про загиблих під час брифінгу в Білому домі.

"Ми не забудемо, ми змусимо вас заплатити за те, що ви зробили. Ми закінчимо місію з евакуації, терористи не зупинять нашу місію, ми відповімо силою", - сказав Байден.

Він віддав наказ готувати удари по лідерах і позиціях терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ) після терактів.

Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання / Фото Reuters

"Я попросив розробити оперативні плани щодо знищення інфраструктури ІД. Ми завдамо ударів по керівництву ІДІЛ, ми виконаємо ці дії. Я дав відповідний указ командувачем. Ми завдамо ці удари в певний та вигідний для нас час і в ті місця, які самі визначимо", - заявив Байден.

Зазначимо, після атак в Кабулі державні прапори буде приспущено на всій території США над усіма громадськими будівлями і військовими базами на знак скорботи за загиблими.

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