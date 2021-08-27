"Ми відповімо силою": після терактів у Кабулі Байден наказав готувати удари по лідерах "ІДІЛ"

Президент США звернувся до нації та заявив, що Америка не пробачить тих, хто влаштував теракти в Афганістані.
Президент США Джо Байден звернувся до нації після терактів у Кабулі, які сталися 26 серпня.
Насамперед американський лідер заявив, що військові, які віддали свої життя в Афганістані, є героями, і США не пробачать тих, хто влаштував ці теракти. Байден оголосив хвилину мовчання в пам'ять про загиблих під час брифінгу в Білому домі.
"Ми не забудемо, ми змусимо вас заплатити за те, що ви зробили. Ми закінчимо місію з евакуації, терористи не зупинять нашу місію, ми відповімо силою", - сказав Байден.
Він віддав наказ готувати удари по лідерах і позиціях терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ) після терактів.
"Я попросив розробити оперативні плани щодо знищення інфраструктури ІД. Ми завдамо ударів по керівництву ІДІЛ, ми виконаємо ці дії. Я дав відповідний указ командувачем. Ми завдамо ці удари в певний та вигідний для нас час і в ті місця, які самі визначимо", - заявив Байден.
Зазначимо, після атак в Кабулі державні прапори буде приспущено на всій території США над усіма громадськими будівлями і військовими базами на знак скорботи за загиблими.
Теракти в Афганістані - про що раніше писав Главред:
- 26 серпня у Кабулі прогриміли вибухи.
- Перший вибух здійснив терорист-смертник біля головного входу в аеропорт Кабула, де юрмилися люди попри попередження місцевої влади та іноземних держав.
- Другий вибух стався поруч з готелем "Baron" біля аеропорту, де, за даними ЗМІ, збиралися іноземці, зокрема громадяни Британії та США.
- Пізніше в Кабулі прогриміли ще кілька вибухів, ЗМІ писали всього про шість вибухів в Кабулі.
- Кількість жертв вибухів зросла до 103-х осіб. Загинули щонайменше 90 афганців (зокрема і діти) і 13 американських військовослужбовців.
- Раніше повідомлялося, що внаслідок терактів загинули 12 військових США і 15 дістали поранень. 158 осіб було поранено, більшість з них - важко.
- Відповідальність за атаку на аеропорт Кабула взяла на себе терористична організація "Ісламська держава" (ІДІЛ). Причетність "ІДІЛ" до атаки підтвердили у військових відомствах США та Великої Британії.
- Угруповання "Талібан", яке захопило владу в Афганістані та звільнило з афганських в'язниць бойовиків "ІДІЛ" та "Аль-Каїди", засудило теракт.