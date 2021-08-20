Всидіти на двох стільцях не вийде: Зеленський зажадав від ФРН зробити вибір між Україною і РФ

Відносини України і Росії стрімко погіршуються - Зеленський / УНІАН

Канцлерка ФРН Ангела Меркель завжди прагнула допомагати Україні, проте у той же час вона хотіла зберегти дружні відносини з Росією. Однак неможливо всидіти на двох стільцях в умовах, коли ситуація між Києвом і Москвою стрімко погіршується. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє НВ, під час інтерв'ю німецьким журналістам у відповідь на питання про те, чи не демонструвала Меркель занадто м'яку поведінку в діалозі з президентом РФ Путіним, Зеленський сказав, що німецька канцлерка опинилася в складній ситуації. Вона намагалася одночасно побудувати конструктивні відносини і з Україною, і з Росією.

читайте такожМеркель привезе в Україну ультиматуми від Путіна"(Меркель, - ред.) завжди дуже хотіла допомагати Україні і при цьому хотіла зберегти відносини хороші, теплі або економічні з Росією", - зазначив гарант.

Однак, за його словами, незважаючи на те, що є безліч напрямків, які впливають на відносини Росії і Німеччини, німецькій державі не вдасться всидіти "на двох стільцях" в обстановці, коли відносини України і РФ погіршуються з кожним днем.

"Я вважаю, що — якщо хочете мою особисту думку, я її не приховую в принципі, — так не вийде, неможливо бути, як то кажуть, на двох стільцях. Тим більше, що, на жаль, відстань між цими стільцями щодня збільшується", - підкреслив Володимир Зеленський.

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Нагадаємо, у п'ятницю, 20 серпня, канцлерка Німеччини Ангела Меркель прибула з візитом до Москви. У російській столиці вона проводить перемовини з президентом РФ Володимиром Путіним. У ході публічної частини стався курйозний момент – Меркель під час промови Путіна відволіклася на телефонний дзвінок.

Зустріч Зеленського та Меркель

Президент України Володимир Зеленський 22 серпня проведе перемовини з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель, яка приїде до Києва. Під час зустрічі сторони обговорять низку важливих питань українсько-німецьких відносин.

На Банковій вказали, що Меркель і Зеленський повинні обговорити питання введення до експлуатації Північного потоку-2. Києву потрібні гарантії безпеки у зв'язку із запуском російського газопроводу. Крім того, лідери країн повинні поговорити про Донбас.

Український дипломат Павло Клімкін вважає, що на перемовинах Меркель і Зеленського Києву доведеться вибирати з тих варіантів, які канцлерка вже погодила з Путіним. Це поганий варіант для України. При цьому Меркель спробує переконати Зеленського сформувати перемовний порядок денний перед його зустріччю з президентом США Байденом.