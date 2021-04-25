На ТБ показали відео допиту затриманих у справі про замах на Лукашенка

Затриманих звинуватили в спробі держперевороту і організації замаху на Олександра Лукашенка.
У Білорусі в ефірі державного телеканалу в неділю показали зізнання затриманих у справі про "замах" на Олександра Лукашенка.
Відповідне відео з зізнаннями журналіста Олександра Федути, адвоката Юрія Зенковича і голови партії БНФ Григорія Костусєва показав канал ОНТ.
"Я визнаю себе винним в участі в змові", - сказав журналіст Олександр Федута.
"Визнаю свою провину", - прозвучало від голови партії БНФ Григорія Костусєва.
"Я визнаю себе винним", - сказав затриманий адвокат Юрій Зенкович.
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Спроба замаху на Лукашенка - про що повідомлялося раніше:
- Олександр Лукашенко заявив про підготовку на нього і синів замах, в якому замішані в тому числі іноземні спецслужби.
- За його словами, в Білорусі не вдалася спроба організувати спочатку заколот, а після цього "повзучий переворот".
- Він каже, що учасників підготовки замаху, які прибули з США, затримали в Москві.
- Як розповів в ефірі держканалу ОНТ голова КДБ Білорусі Іван Тертель в результаті операції вдалося запобігти спробам "збройного заколоту" в Білорусі. Ці події нібито були заплановані на червень-липень цього року.
- У свою чергу в ФСБ заявили, що знайшли "український слід" у спробі замаху на Лукашенка.
Автор: Олексій Тичина