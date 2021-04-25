На ТБ показали відео допиту затриманих у справі про замах на Лукашенка

Олександр Лукашенко / Reuters

У Білорусі в ефірі державного телеканалу в неділю показали зізнання затриманих у справі про "замах" на Олександра Лукашенка.

Відповідне відео з зізнаннями журналіста Олександра Федути, адвоката Юрія Зенковича і голови партії БНФ Григорія Костусєва показав канал ОНТ.

"Я визнаю себе винним в участі в змові", - сказав журналіст Олександр Федута.

"Визнаю свою провину", - прозвучало від голови партії БНФ Григорія Костусєва.

"Я визнаю себе винним", - сказав затриманий адвокат Юрій Зенкович.

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Спроба замаху на Лукашенка - про що повідомлялося раніше: