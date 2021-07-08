На Гаїті спіймали ймовірних вбивць президента країни Мойза

Жовенель Моіз / Reuters

Гаїтянська поліція затримала підозрюваних у вбивстві президента цієї країни Жовенеля Мойза. Про це в Twitter повідомив держсекретар Гаїті Франц Екзантус.

"Передбачувані вбивці президента Мойза були схоплені Національною поліцією сьогодні ввечері", - написав Екзантус. І зазначив, що інші подробиці з'являться найближчим часом.

Пізніше посол Гаїті в США Бокчіт Едмонд повідомляв, що кількох підозрюваних у вбивстві керівника держави зараз допитують.

Крім того, місцеві журналісти з посиланням на керівника Національної поліції Гаїті Леона Шарля говорили, що оперативникам вдалося ліквідували чотирьох найманців, причетних до вбивства президента. І ще двох вдалося затримати.

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Нагадаємо, раніше обіймав посаду президента Гаїті з 2017 року Моїза застрелили невідомі, що увірвалися в його резиденцію в ніч на 7 липня. При нападі була поранена його дружина Мартін.

Прем'єр-міністр країни Клод Жозеф назвав подію "одіозним, нелюдським і варварським" злочином і розповів, що нападники говорили іспанською мовою.

Пізніше з'явилися повідомлення, що дружина Моіз померла від отриманих поранень. Однак посол Гаїті в США Бокчіт Едмонд спростував цю інформацію. За його словами, першу леді евакуювали в лікарню Майамі в американській Флориді. Її стан дипломат назвав стабільним, але критичним.