На Німеччину не дивитимуться: США пообіцяли Росії "санкційний ляпас" через Північний потік-2

На Німеччину дивитися не будуть: США пообіцяли Росії "санкційний ляпас" через Північний потік-2 / Reuters

У Державному департаменті США заявили, що сповнені рішучості продовжувати запроваджувати санкції проти Росії через газопровід Північний потік-2. Ба більше: у Штатах продовжують виступати проти проєкту газопроводу.

Як повідомляє Голос Америки, у Держдепі розуміють, що газопровід не тільки завдасть величезної шкоди Україні, а й посилить енергетичну залежність Європи від Росії.

Саме тому США залишили за собою право на запровадження санкцій проти Росії через Північний потік-2. Відбудеться це попри домовленості з Німеччиною, які дали "зелене світло" завершенню будівництва газопроводу.

"Ми не відмовляємося від жодних інструментів, доступних нам. До того ж ми додаємо ще кілька інструментів до нашого арсеналу", – підкреслив представник відомства Нед Прайс.

За його словами, угода з Берліном не обмежує Вашингтон в плані можливості запровадження санкцій проти Росії.

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Прайс також звернув увагу на те, що США як і раніше виступають проти проєкту газопроводу, який поставлятиме газ до Західної Європи дном Балтійського моря.

"Ми проти цього, бо вважаємо, що це погана угода для Німеччини і для наших партнерів, тому що ми розглядаємо її як потенційний інструмент, який Росія може використовувати", - пояснив Прайс.

читайте також"Може підняти білий прапор": Трамп розповів, як попереджав Меркель про загрозу Північного потоку-2Таким чином, можливість запровадження санкцій зберігається, як того вимагає законодавство США, підкреслив він.

Північний потік-2 - про що йшлося раніше:

США і Німеччина 21 липня досягли угоди щодо Північного потоку-2. Документ передбачає гарантії Україні з боку Німеччини після запуску трубопроводу.

Йдеться про новий десятирічний договір на транзит газу між Росією і Україною, термін дії якого закінчується у 2024 році. Водночас, якщо Росія використовує газ в якості зброї проти Києва або піде на іншу агресію щодо України, Німеччина повинна буде запровадити санкції проти Москви і лобіювати питання запровадження нових обмежень проти РФ на рівні Євросоюзу.

Детальніше про угоду Німеччини та США щодо Північного потоку-2 можете дізнатися з сюжету:

Радник Держдепу Дерек Шолль під час свого візиту до Києва заявив, що найгіршим сценарієм для України може стати запуск Північного потоку-2 і відсутність компенсації українській державі. Однак зараз сторони, включаючи Київ, ведуть переговори, щоб не допустити подібну ситуацію.